Baseball A play-off: San Marino ora guida 2-0 la serie

CROCETTA PARMA-SAN MARINO 3-9

CROCETTA: Severino ec (2/4), Covati (Fava 0/1) r (0/3), Pomponi ss (2/4), Sambucci (Gerali 0/1) 1b (1/3), Adorni es/ed (1/4), Segreto (Scalera 0/1) 3b (2/3), Viloria (Mazza 1/1) dh (2/3), Zoni (F. Marchesi 0/1) ed (0/3), Piazza (D. Marchesi 0/2) 2b (0/3).

SAN MARINO: Guevara ec (1/5), Marlin ss (3/5), Pieternella es (2/4), Rifaela (Magnani) dh (0/1), Martini 1b (1/4), Angulo 2b (1/4), Diaz ed (0/4), Colmenares r (2/3), Di Fabio (Wong 0/1) 3b (1/3).

CROCETTA: 021 000 000 = 3 bv 11 e 0

SAN MARINO: 001 123 02r = 9 bv 11 e 0

prestazione LANCIATORI: Bonvini (L) rl 4, bvc 5, bb 4, so 5, pgl 4; Borella (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Bassi (r) rl 0.2, bvc 4, bb 1, so 0, pgl 3; Tosini (r) rl 1.1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Albertini (f) rl 1, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 2; Palumbo (W) rl 7, bvc 10, bb 0, so 7, pgl 3; Di Raffaele (r) rl 1, bb 0, so 1, pgl 0; Artitzu (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: doppi di Adorni, Marlin e Pieternella.

Alla lunga il monte di lancio fa quasi sempre la differenza. San Marino si porta avanti 2-0 contro la Crocetta nella serie che proseguirà mercoledì sera a Parma con eventuale garaquattro giovedì. Le due partite sul Titano hanno confermato che i ducali hanno sette vite, forse anche di più, ma la tattica di provare a vincere garauno, mandando in pedana quasi tutti i pitcher italiani, ha presentato la coperta corta sabato sera quando la Crocetta ha dovuto pescare nel bullpen.

San Marino ha rischiato, perché si è trovato sotto 0-3 dopo tre riprese e un Palumbo in grossa difficoltà. Poi però il pitcher dei titani è salito di tono nei quattro inning successivi e San Marino ha iniziato la rimonta.

Già al terzo arriva il primo punticino sulla valida di Pieternella, al quarto altro piccolo mattone con le valide di Di Fabio e Guevara, al quinto aggancio e sorpasso con una sola valida. Le basi sono riempite da Pieternella (colpito), Rifaela (base) e Martini (bunt valido), poi ecco la volata di sacrificio di Angulo per il 3-3, Colmenares e Di Fabio vengono entrambi colpiti per il 4-3 automatico. Le basi sono ancora piene, ma non arrivano ulteriori punti.

La gara alla sesta ripresa prende definitivamente la strada del Titano quando Marlin centra la valida e il suo singolo è seguito dal doppio di Pieternella (5-3). Poi dopo la base a Rifaela e Martini eliminato al volo dagli interni, ecco il singolo di Angulo per il 6-3 e quello di Colmenares per il 7-3. Di Raffaele e Artitzu fanno il loro lavoro da rilievi e all’8° arrivano altri due punti, il primo portato a casa dal singolo di Colmenares e il secondo che entra su lancio pazzo.

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