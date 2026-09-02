Baseball A play-off: San Marino cade anche in gara-4 con Parma (7-10)

SAN MARINO BASEBALL – PARMA CLIMA 7-10

PARMA: Angioi ss (2/4), Geraldo 3b (0/2), Garcia 2b (2/5), Leonora es (1/5), Gonzalez ed (4/6), Helmig 1b (2/4), Flisi dh (1/5), Astorri r (1/4), Battioni ec (1/4).

SAN MARINO: Wong ss (1/5), Angulo 2b (1/4), Rifaela (Magnani 1/1) ed (0/3), Lino r (3/5), Pieternella es (2/5), Guevara ec (1/5), Martini 1b (1/5), Colmenares dh (1/4), Di Fabio 3b (1/2).

PARMA: 001 030 402 = 10 bv 14 e 2

SAN MARINO: 020 200 003 = 7 bv 12 e 1

LANCIATORI: Figueredo (i) rl 3.1, bvc 8, bb 0, so 1, pgl 4; Rivera (W) rl 5, bvc 4, bb 1, so 4, pgl 3; Kourtis (f) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Sanchez (i) rl 4.1, bvc 6, bb 5, so 3, pgl 4; Mendez (L) rl 1.2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 2; Leal (r) rl 0.1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 2; Di Raffaele (f) rl 2.2, bvc 4, vv 0, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Garcia (3p. al 5°), Wong (2p. al 4°) e Pieternella (2p. al 9°); doppi di Flisi, Pieternella e Guevara.

Come nella serata precedente, anche in gara4 il San Marino Baseball non sfrutta un vantaggio consistente, questa volta 4-1 dopo quattro inning, e alla fine subisce la rimonta di Parma, che si aggiudica il match 7-10 e va a una vittoria dallo Scudetto. Lanciatore vincente Rivera, perdente Mendez. Non bastano i fuoricampo di Wong e Pieternella.

Una serie di valide su Figueredo al 2° inning lancia i padroni di casa in vantaggio. Il doppio di Guevara apre le danze, il singolo di Martini vuol dire 1-0 e la valida di Colmenares disegna una situazione di uomini agli angoli. Sul bunt di Di Fabio l’errore di tiro del pitcher ospite consente la corsa a casa e dopo due inning è 2-0.

Nel terzo attacco il Parma Clima trova la valida di Gonzalez che, con due in base, manda a casa il punto che dimezza lo svantaggio (2-1). Al quarto attacco però il San Marino Baseball riscatta in avanti con la valida di Di Fabio e il fuoricampo di Wong per il 4-1.

La partita sembrerebbe ben indirizzata, ma nel quinto attacco Parma impatta. Con Angioi (singolo) e Geraldo (base ball) sui cuscini, Robel Garcia mette a segno un fuoricampo da tre punti che vale il 4-4. Dopo l’eliminazione di Leonora, il singolo di Gonzalez e la base a Helmig, la protesta di Francisco Sanchez viene giudicata da espulsione e il pitcher partente deve abbandonare il campo. Al suo posto Mendez, che chiude l’inning senza ulteriori danni.

Il 7° è l’inning che decide la partita, con Parma a segnare quattro punti tra Mendez (singolo di Gonzalez ed Helmig colpito) e Leal, che viene subito toccato dal doppio di Flisi (4-6). Il terzo pitcher della serata sammarinese subisce il singolo di Astorri e il bunt di Battioni (4-7), poi riempie le basi con Angioi colpito e la base a Geraldo. Entra Luca Di Raffaele, con la rimbalzante di Garcia a produrre il 4-8. Il rilievo poi spegne l’attacco ospite, ma la salita adesso è ripidissima.

Al 9° altro scambio di punti tra le due squadre, con Parma ad andare sul 4-10 (punti battuti a casa da Leonora e Gonzalez) e San Marino ad accorciare sul 7-10 con la valida di Magnani, quella da un punto di Lino e il fuoricampo da due di Pieternella.

Finisce 7-10, Parma si porta sul 3-1 nella serie e nella serata di mercoledì avrà la prima opportunità di aggiudicarsi l’Italian Baseball series.