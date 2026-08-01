Baseball A play-off, San Marino a segno in gara1 contro Crocetta (7-5)

È il fuoricampo di Marcos Diaz al tramonto del 10° inning a lanciare il San Marino Baseball verso la vittoria in gara1 dei quarti di finale con la Crocetta. La gara, che sembrava indirizzata più che bene sul 4-0 al 2°, ha visto gli ospiti rimontare e poi pareggiare all’8°, con la gara che poi è andata al primo extrainning. E lì, con un out e Angulo in prima, l’homerun di Diaz ha mandato i titoli di coda per il 7-5. Sabato 1° agosto, alle 20, gara2 sempre allo stadio di Serravalle.

SAN MARINO BASEBALL – FARMA CROCETTA 7-5 (10°)

CROCETTA: Severino ec (1/5), Covati 3b (0/4), Pomponi ss (2/5), Sambucci (Marchesi es) 1b (1/5), Adorni es/ed (1/5), Segreto r (0/3), Viloria dh (2/5), Zoni ed/1b (2/4), Piazza 2b (1/3).

SAN MARINO: Guevara ec (1/3), Marlin ss (0/3), Pieternella dh (1/4), Rifaela es (0/4), Martini 1b (1/4), Angulo 2b (2/4), Diaz ed (2/5), Colmenares r (2/4), Di Fabio 3b (0/3).

CROCETTA: 000 111 020 0 = 5 bv 10 e 0

SAN MARINO: 040 000 100 2 = 7 bv 9 e 3

LANCIATORI: Carrillo (i) rl 5, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 4; Bigliardi (r) rl 1.2, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 1; Montanari (L) rl 2.2, bvc 3, bb 2, so 3, pgl 2; Sanchez (i) rl 5.2, bvc 6, bb 1, so 6, pgl 2; Leal (r) rl 2, bvc 2, bb 3, so 1, pgl 2; Mendez (W) rl 2.1, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Diaz (2p. al 10°); triplo di Zoni, doppi di Adorni, Viloria, Angulo e Colmenares.