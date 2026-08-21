Baseball A play-off, gara-5 Bologna-San Marino interrotta per pioggia sul 10-1 per gli emiliani

La sfida tra Fortitudo e San Marino è stata sospesa a metà del terzo inning con l’Unipol avanti 10-1 e proseguirà questa sera, venerdì 21 agosto alle ore 20. Il forte nubifragio che ha colpito gran parte del Nord Italia si è infatti abbattuto sulla città felsinea già nel secondo inning, salvo poi intensificare la pioggia nella terza ripresa, portando così la gara alla sospensione. La sfida, che aveva visto Bologna segnare 7 volte al primo inning grazie anche ai doppi da 3 punti di Celli e da 2 RBI di Dobboletta, riprenderà - meteo permettendo - oggi alle ore 20 dal momento in cui la sfida si è interrotta, ovvero con Liberatore, catcher di Bologna, a battere a basi piene e due eliminati nella parte bassa della terzo inning. La serie tra le due squadre è in perfetta parità, con due vittorie per parte.