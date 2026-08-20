Baseball A play-off: Bologna stravince 7-1, ora la serie con San Marino è sul 2-2

FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 7-1

SAN MARINO: Marlin ss (0/3), Pieternella es (0/4), Rifaela dh (0/3), Lino r (1/4), Martini 1b (0/4), Angulo 2b (2/4), Guevara ec (2/4), Diaz ed (0/3), Di Fabio (Wong 0/1) 3b (0/2).

BOLOGNA: Agretti 3b (1/3), Vaglio 2b (2/4), Newton ss (0/3), Celli ed (3/5), Gamberini dh (1/4), Borghi es (2/4), Dobboletta ec (1/3), Liberatore r (1/4), Suarez 1b (1/4).

SAN MARINO: 010 000 000 = 1 bv 5 e 1

BOLOGNA: 300 001 03X = 7 bv 11 e 2

LANCIATORI: Sanchez (L) rl 5, bvc 4, bb 5, so 7, pgl 3; Artitzu (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1; Leal (f) rl 2, bvc 5, bb 1, so 0, pgl 3; Bermudez (W) rl 9, bvc 5, bb 1, so 10, pgl 1.

NOTE: doppi di Angulo, Vaglio, Celli e Dobboletta.

Bologna vince 7-1 gara4 e la serie è ora sul 2-2, con gara5 in programma nel capoluogo felsineo nella serata di giovedì e gara6 a Serravalle domenica. È stata una quarta partita sempre favorevole alla Fortitudo, capace di andare sul 3-0 al 1° e poi di allungare definitivamente all’8°. Il lanciatore vincente è Bermudez, autore di una partita completa. Perdente Sanchez.

Il primo inning diventa la chiave dell’incontro. Nella parte alta Rifaela (colpito) e Lino (singolo) vanno in base con due out, ma Martini è il terzo eliminato (F9). Nella parte bassa Bologna segna tre punti su Sanchez. Agretti, al piatto, è il primo out, Vaglio colpisce un singolo e anche Newton finisce strikeout. La situazione sembra in controllo, ma subito dopo ecco il doppio di Celli e la base a Gamberini a riempire i cuscini. Di seguito entrano i punti forzati di Borghi (base ball), Dobboletta (colpito) e Liberatore (base ball). Suarez (F9) è il terzo eliminato, ma è già 3-0 a tabellone.

Nell’attacco successivo, quello del 2° inning, Angulo suona la carica con un doppio e Guevara lo porta a casa con un singolo. Lo stesso Guevara raggiunge la terza su errore, ma l’attacco non produce altri avanzamenti e il punteggio non cambia.

Nel corso degli inning la squadra prova a rendersi pericolosa con qualche arrivo in base, ma senza avvicinarsi a casa. Al 6°, sul neoentrato Artitzu, la Fortitudo va sul 4-1 con la valida di Celli che porta a casa Suarez. All’8° arrivano altri tre punti di Bologna che chiudono la partita. Con due out e le basi vuote, Vaglio batte un doppio, per Newton c’è la base ball e Celli colpisce un singolo (5-1). A seguire arrivano anche le valide di Gamberini (6-1) e Borghi (7-1). Bologna vince gara4 e la serie è sul 2-2.