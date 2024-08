Baseball A, Parma-San Marino: sabato il primo atto della finale scudetto

Partirà sabato 24 agosto dal “Nino Cavalli” di Parma la serie di finale della serie A di baseball che vedrà affrontarsi Parmaclima e San Marino per la conquista dello scudetto 2024.

La calendarizzazione delle partite dell’Italian Baseball Series rispetterà quanto previsto nel DAA 2024 e proseguirà quindi con gara-2 domenica 25 sempre nella città ducale per poi spostarsi sul Monte Titano da giovedì 29 agosto per la terza sfida a cui seguiranno gara-4 venerdì 30 agosto ed eventualmente gara-5 sabato 31. Qualora i giochi non fossero chiusi si tornerà a Parma mercoledì 4 settembre ed eventuale gara-7 andrà in scena sempre in Emilia il giorno seguente, giovedì 5 settembre. Come da DAA, gara-2 ed eventuale gara-5 saranno riservate ai lanciatori AFI e tutte le partite avranno inizio alle 20.30.

Il calendario completo della Italian Baseball Series

Gara1 sabato 24 agosto a Parma

Gara2 domenica 25 agosto a Parma (Lanciatore AFI)

Gara3 giovedì 29 agosto a San Marino

Gara4 venerdì 30 agosto a San Marino

Ev. Gara5 sabato 31 agosto a San Marino (Lanciatore AFI)

Ev. Gara6 mercoledì 4 settembre a Parma

Ev. Gara7 giovedì 5 settembre a Parma