Alessandro Ercolani, pitcher dei Pittsburgh Pirates: «La Major League non è così lontana»

Non sono solamente i numeri a confermare che il baseball è lo sport più titolato a San Marino. Sette scudetti, tre Coppe Campioni ogni anno una squadra che viene costruita per lottare per il titolo italiano.

La storia dell’antica Repubblica è fatta di tanti sammarinesi che nel corso degli anni hanno cercato fortuna Oltreoceano, soprattutto destinazione Stati Uniti.

E c’è anche chi è riuscito a trovare fortuna nello sport, chi ha provato ad andare “di là”, a scoprire un mondo completamente diverso. Quel “di là” nel caso di Alessandro Ercolani è il baseball americano, cioè dove il batti e corri è nato ed è sport nazionale.

Quello sport che Alessandro comincia a praticare a 6 anni, poi a 15, durante il campionato Europeo con la nazionale italiana, scatta la scintilla. Il pitcher, sempre più solido fisicamente e sempre a suo agio sul monte di lancio, viene notato dagli scout americani. La firma è pronta e in casa Ercolani (il padre Enea è presidente federale sul Titano) scelgono i Pittsburgh Pirates: sette anni di contratto e nel 2021 comincia l’avventura.