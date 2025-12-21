Adesso la Omag-Mt è competitiva: Bergamo ko e zona salvezza a 2 punti (3-1)

OMAG-MT-BERGAMO 3-1

OMAG-MT: Ortolani 15, Bracchi, Nicolini, Zhuang 27, Brancher, Parini 1, Kochurina 20, Caruso 7, Nardo 5, Straube 2. Tellone (L). N.e.: Panettoni. All.: Bellano.

BERGAMO: Carraro, Eze 4, Bolzonetti 9, Kipp 14, Mosser 6, Weske 6, Manfredini 4, Mlejnkova 5, Meli 6, Montalvo 8. Armini (L). N.e.: Ferrario, Strubbe, Micheletti. All.: Parisi.

ARBITRI: Goitre e Brancati.

PARZIALI: 25-21, 27-29, 25-20, 25-18.

NOTE: Durata set: 31’, 40’, 28’, 27’. Totale: 2h15’. Battute vinceti: Omag-Mt 2, Bergamo 6. Battute sbagliate: Omag-Mt 13, Bergamo 12. Muri: Omag-Mt 8, Bergamo 0. Errori: Omag-Mt 26, Bergamo 25.

In una serata che profumava di dentro o fuori, la Omag-Mt ha scritto una delle pagine più intense della sua stagione. Contro una Bergamo combattiva e mai doma, è andata in scena una partita di quelle che vanno oltre il punteggio e si trasformano in un manifesto di carattere, coraggio e identità. Un successo fondamentale, pesantissimo, che vale molto più dei tre punti: vale una spinta decisiva verso la zona-salvezza. Una vittoria conquistata con il cuore, con la testa e in un PalaCervia infuocato e determinante, che racconta di una squadra capace di resistere, soffrire e rialzarsi, proprio quando la stagione chiedeva la risposta più importante. E ora Perugia è a -1, Monviso a -2 e Firenze a -3 e tutte e tre devono venire in Romagna: la salvezza passerà da Cervia.