Felice il sindaco Marco Panieri: “Un successo sotto tutti i punti di vista: una grande partecipazione, un’atmosfera viva e diffusa che ha coinvolto non solo ma anche il centro storico, animato da street food, musica e iniziative collaterali. Con 65.000 presenze complessive nel weekend, praticamente in linea con lo scorso anno nonostante il fine settimana pasquale e il meteo molto incerto, si conferma la forza attrattiva dell’evento e la capacità della città di accogliere. La Fan Zone, la ruota panoramica, Dinner in the Sky, le tribune rinnovate e le nuove aree accoglienza hanno reso ancora più coinvolgente l’esperienza per i visitatori, confermando il valore aggiunto di un circuito che è sempre più volano per lo sviluppo del territorio, del Made in Italy e del Paese nel mondo. Un ringraziamento sincero a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento: forze dell’ordine, sicurezza, operatori, volontari, personale dell’Autodromo e del centro storico. Grazie alla direzione dell’Autodromo, al direttore Pietro Benvenuti, al presidente Gian Carlo Minardi, al team del FIA WEC, al CEO Frédéric Lequienne e a tutto il suo staff. Imola si conferma pronta per le grandi sfide: questo evento rappresenta un ulteriore tassello di un percorso virtuoso che proseguirà. Dopo il debutto dei nuovi box e il restyling di alcune tribune, continueremo a investire in accoglienza, infrastrutture e qualità dell’esperienza”.