Wec a Imola, trionfo Ferrari con Giovinazzi, Rossi secondo in GT3 - Gallery

In GT3 sono mancati solo 316 millesimi invece all’equipaggio di Valentino Rossi, Ahmad Al-Harthy e Kelvin van der Linde per conquistare il successo, dopo la splendida pole del pesarese.

Ahmad Al-Harthy, partito dalla pole position sulla Bmw numero 46, ha conservato la prima posizione per larga parte del suo doppio stint, cedendola solo brevemente alla Ferrari di François Heriau. Nelle retrovie è andata in scena la spettacolare rimonta di Nicklas Nielsen, che sulla Ferrari numero 50 è partito diciottesimo e, dopo aver risalito il gruppo a suon di sorpassi, ha ceduto il volante a Miguel Molina in quinta posizione. Lo spagnolo a sua volta ha scavalcato la Bmw numero 15, passata nelle mani di Raffaele Marciello, per completare la tripletta delle 499P intorno a metà gara, prima che una safety car causata dal contatto tra Valentino Rossi e la Ferrari 296 GT3 di Simon Mann non rimescolasse la classifica, portando alla diversificazione delle strategie tra le Hypercar in pista.