Wec 2024 a Imola, si alza il sipario VIDEO GALLERY

A Imola si scaldano i motori per il Fia World Endurance Championship, con almeno 60mila spettatori attesi nel giro di tre giorni. La 6 ore di Imola catalizzerà l’attenzione degli appassionati nel fine settimana del 19-21 aprile. “Il Wec torna dopo 50 anni - dice il sindaco Marco Panieri - un’occasione molto importante in un 2024 molto speciale per la nostra città”.

Il calendario motorsport dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si tinge infatto del colore adrenalico dell’Endurance a quattro ruote. Per una doppietta storica, il circuito di Imola ospiterà prima la 6 Hours of Imola, secondo round del FIA WEC in programma dal 19 al 21 aprile; e quindi la 4 Hours of Imola, terza prova della ELMS (European Le Mans Series), che si disputerà nel weekend 5-7 luglio.

Ad aprire di fatto la stagione racing dell’Autodromo sarà il FIA World Endurance Championship, che gareggia ad Imola per la prima volta nella sua versione moderna, riannodando un filo che porta al lontano 1974, 50 anni fa esatti, quando si disputò la prima gara mondiale endurance, la 1000 km di Imola valevole per il Campionato Sport Prototipi. Un rapporto che più di recente ha visto la disputa, nel 2011, di un round dell’Intercontinental Le Mans Cup, precursore del WEC, e dal 2013 al 2016, e nel 2022, della European Le Mans Series.

L’edizione 2024 del FIA WEC vede al via ben 14 Case costruttrici, divise nelle due categorie Hypercar e LMGT3, con l’industria nazionale protagonista grazie alla Ferrari e alle new entry Lamborghini e Isotta Fraschini. Diversi i piloti italiani in gara: Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Mirko Bortolotti, Alessandro Pier Guidi e Edordo Mortara, con grande attesa per l’esordio mondiale in casa di Valentino Rossi, alla sua prima stagione nel WEC. Senza dimenticare piloti del calibro di Robert Kubica, Nick De Vries, Mick Schumacher, Daniil Kvyat, Sebastien Buemi, Paul Di Resta, Kamui Kobayashi.

Per presentare la FIA WEC 6 Hours of Imola, si è svolta questa mattina una conferenza stampa nel Terminal dell’Aviazione Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, con interventi di Frederic Lequien (FIA WEC CEO), Giammaria Manghi (Capo della Segreteria Politica della Presidenza – Regione Emilia-Romagna), Nazareno Ventola (CEO Gruppo Aeroporto di Bologna), Marco Panieri (Sindaco di Imola) e Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Imola). Ospiti d’eccezione i piloti Antonio Fuoco (Ferrari – AF Corse) e Sarah Bovy (Lamborghini Iron Dames), e gli ex-piloti Pierluigi Martini, vincitore delle 24 Ore di Le Mans nel 1999 e Emanuele Pirro, cinque volte sul gradino più del podio della mitica corsa.