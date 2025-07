Un vincitore baby al 53° “San Marino”

È Giovanni Trentin, trevigiano, diciotto anni compiuti nello scorso gennaio, il vincitore con pieno merito e con una freddezza da pilota consumato di un 53° San Marino Rally, valido per il Campionato Italiano Rally Terra che, come spesso nella sua lunga e ricca storia, ha offerto un percorso complesso e tecnico e uno svolgimento con colpi di scena a ripetizione. E Trentin entra di diritto nella storia dei rally dei campionati tricolori come il più giovane vincitore di sempre. Affiancato da Alessandro Franco a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 by Delta Rally gommata Pirelli, Trentin ha imposto la sua legge già nel corso di tappa uno. Ceduto il comando per una sola prova a inizio tappa due, lo ha ripreso con autorità e grande consapevolezza, per non lasciarlo più fino al traguardo, gestendo anche il tentativo di ritorno di Ciuffi con terzo Fontana.

E alla fine non si scompone più di tanto, questo ragazzo. «Voglio dedicare questa vittoria all’amico Matteo Doretto e anche a Claudio Bortoletto».

Tra le Due Ruote Motrici alla fine l’ha spuntata il trevigiano Marco Zanin. È il ventunenne gallurese Mattia Ricciu il vincitore tra i giovani. Il Trofeo Massimo Ercolani è stato vinto da Jader Vagnini, nono assoluto e primo sammarinese, il Trofeo Silvio Stefanelli è andato a Roberto Selva, navigatore sammarinese. Marco Fantini e Lorenzo Ercolani, equipaggio sammarinese che ha portato la piccola Opel Corsa della scuderia San Marino nel 10° Historic Rally.