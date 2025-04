Un giro di pista a Misano su una Ferrari 296 Gtb, con un pilota che ha vinto l’ultima gara di Le Mans è un regalo grande... Niklas Nielsen, 28enne danese orgoglioso di discendere dai vichinghi, ci ha fatto emozionare, mettendo la vettura di traverso all’uscita di ogni curva. Un gran bel modo di trascorrere alcuni momenti della propria vita, sentendosi come in un film o in una gara vera.