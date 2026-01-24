Schiumarini e i Bettini pronti per l’avventura alla Africa Eco Race

Per il pilota forlivese Andrea Schiumarini certe gare fanno giri immensi e poi ritornano. «L’Africa mi ha sempre affascinato ed è il luogo dove riesco ad esprimermi con più energia - dichiara il pilota forlivese - e l’Africa Eco Race è una gara che avevo messo nei miei programmi sportivi già da qualche anno. Non vedo l’ora di iniziare e questi 6.000 km di percorso sono un grande stimolo per dare il massimo».

Al via anche i centauri verucchiesi Mirco e Tommaso Bettini (padre e figlio). I due alfieri del Team Azzurrorosa di Rimini affronteranno la sfida a cavallo di due Beta 480 messe a disposizione da Ugolini Motorciclo e “trasformate” dal Team per essere adeguate ai grandi rally africani. Mirco ha un po’ un conto aperto con l’Africa Eco Race: avrebbe dovuto partecipare all’edizione 2024 ma un infortunio gli precluse la gara. Ci è andato nel 2025 con il compagno di squadra Paolo Filippini portandola a termine e cogliendo un 12° posto fra le bicilindriche con una Suzuki V-Storm 800DE. Per il 20enne “Tommy” è un debutto e, infatti, parteciperà anche nella categoria Rookie. Tommaso ha già partecipato ai campionati italiani di motorally ed enduro ed è reduce da quella “pazzia collettiva” che è il Red Bull Erzberg Rode nel quale ha ben figurato con la sua Suzuki V-Storm 800DE.