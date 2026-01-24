Schiumarini e i Bettini pronti per l’avventura alla Africa Eco Race

è arrivato il momento dell’Africa Eco Race 2026. La gara, arrivata alla sua 17a edizione, partirà oggi con le verifiche a Tangeri, seguite il giorno dopo dalla cerimonia di partenza e da un prologo, novità assoluta. Poi, da lunedì al 7 febbraio si entra in gara con quasi 6.000 chilometri di percorso che copriranno tracciati tutti in Africa, prima volta nella storia dell’evento. Il programma di gara, infatti, vede cinque tappe in Marocco, una giornata di riposo a Dakhla sabato 31, cinque prove in Mauritania, per poi arrivare all’ultima tappa in Senegal, con arrivo sul mitico Lago Rosa.