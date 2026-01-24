Schiumarini e i Bettini pronti per l’avventura alla Africa Eco Race

  • 24 gennaio 2026
In alto il forlivese Andrea Schiumarini, in basso i riminesi Tommaso e Mirco Bettini
è arrivato il momento dell’Africa Eco Race 2026. La gara, arrivata alla sua 17a edizione, partirà oggi con le verifiche a Tangeri, seguite il giorno dopo dalla cerimonia di partenza e da un prologo, novità assoluta. Poi, da lunedì al 7 febbraio si entra in gara con quasi 6.000 chilometri di percorso che copriranno tracciati tutti in Africa, prima volta nella storia dell’evento. Il programma di gara, infatti, vede cinque tappe in Marocco, una giornata di riposo a Dakhla sabato 31, cinque prove in Mauritania, per poi arrivare all’ultima tappa in Senegal, con arrivo sul mitico Lago Rosa.

Schiumarini carico

Per il pilota forlivese Andrea Schiumarini certe gare fanno giri immensi e poi ritornano. «L’Africa mi ha sempre affascinato ed è il luogo dove riesco ad esprimermi con più energia - dichiara il pilota forlivese - e l’Africa Eco Race è una gara che avevo messo nei miei programmi sportivi già da qualche anno. Non vedo l’ora di iniziare e questi 6.000 km di percorso sono un grande stimolo per dare il massimo».

Tracciati impegnativi, selettivi sono le promesse di questa Africa Eco Race che ripropone avventura ed emozioni dei grandi rally africani. «Sarò nuovamente alla guida del Century CR6 dopo la Dakar 2024, e per questo appuntamento mi sembrava la vettura giusta per affrontare i tracciati africani».

I Bettini raddoppiano

Al via anche i centauri verucchiesi Mirco e Tommaso Bettini (padre e figlio). I due alfieri del Team Azzurrorosa di Rimini affronteranno la sfida a cavallo di due Beta 480 messe a disposizione da Ugolini Motorciclo e “trasformate” dal Team per essere adeguate ai grandi rally africani. Mirco ha un po’ un conto aperto con l’Africa Eco Race: avrebbe dovuto partecipare all’edizione 2024 ma un infortunio gli precluse la gara. Ci è andato nel 2025 con il compagno di squadra Paolo Filippini portandola a termine e cogliendo un 12° posto fra le bicilindriche con una Suzuki V-Storm 800DE. Per il 20enne “Tommy” è un debutto e, infatti, parteciperà anche nella categoria Rookie. Tommaso ha già partecipato ai campionati italiani di motorally ed enduro ed è reduce da quella “pazzia collettiva” che è il Red Bull Erzberg Rode nel quale ha ben figurato con la sua Suzuki V-Storm 800DE.

