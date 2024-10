RallyLegend, si parte con un’edizione record

Ci siamo. RallyLegend ha aperto i propri battenti per la 22a edizione che si prevede da record. Presenti tutti gli organizzatori e le autorità locali, ma soprattutto i piloti, campioni del passato e del presente. A partire da Stig Blomqvist, che proprio al Legend celebrerà il 40° anniversario dal mondiale con Audi e Arturo Merzario passando per il due volte iridato Miki Biasion che ormai, come da lui stesso definito «fa parte dell’arredamento».

«I ragazzi negli anni - riprende Biasion - hanno creato oltre a una manifestazione, un vero e proprio evento a livello internazionale. Per uno romantico come me è nostalgico vedere le macchine che hanno fatto la storia di questa specialità, è sempre un’emozione incredibile. Poi qui ho sempre l’opportunità di guidare qualche macchina con cui ho vinto in passato, quindi è un’opportunità in più per divertirmi».

Uno dei più attesi è Adrien Fourmaux: il transalpino, che a San Marino guiderà la sua Ford Puma con cui ha già conquistato tre podi nel mondiale Wrc, torna a distanza di quatttro anni. «Guardando in giro per il mondo - ha detto Fourmaux - ci sono tanti eventi ma RallyLegend è unico. Se sei un appassionato di rally, San Marino è il posto giusto è qui».

Al via oltre 180 equipaggi con ben 750 commissari di gara. In Italia, un numero più alto di questo lo si trova solo nella prova mondiale. Al via su una Audi anche Enea Bastianini che si alternerà al volante con Emanuele Zonzini.

La competizione entra nel vivo oggi dalle 19.30 con la partenza dal Rally Village al Multieventi. Nella stessa serata si disputeranno tre prove speciali dalle 19.49. Domani in programma i doppi passaggi sulle tre prove classiche “Piandavello”, “La Casa” e “The Legend” dalle 13.39. Domenica tappa conclusiva col doppio passaggio sulle “Tane”, inframezzate dallo spettacolo sull’affollatissima “The Legend” e premiazioni dalle 14.30.