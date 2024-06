Rally di San Marino: vincono Heikkila-Temonen, Vagnini 12° assoluto

Parla finlandese il 52° San Marino Rally che ha dispensato lotte serratissime e colpi di scena a ripetizione sulle speciali tra Titano e Montefeltro. Mikko Heikkila e Kristian Temonen hanno portato di nuovo alla vittoria, dopo Foligno, la Toyota Yaris. Sempre in testa, salvo un brevissimo intervallo dopo la seconda speciale, il pilota del “vivaio” Toyota nel Mondiale Rally ha gestito con freddezza la leadership, superando anche un piccolo e brevissimo brivido, per un calo di potenza del motore a metà gara, risolto con un reset della centralina. Il passo deciso e veloce del finnico induceva all’errore due degli inseguitori più accaniti: Umberto Scandola urtava la vettura di Tali, ferma per una uscita di strada, azzoppando irrimediabilmente la sua Skoda Fabia, mentre Alberto Battistolli incappava in un capottamento sulla quinta prova, quando con la sua Fabia era secondo a meno di quattro secondi da Heikkila. Era così il fiorentino Tommaso Ciuffi a raccogliere il testimone di inseguitore più ravvicinato del leader, riuscendo a vincere una prova speciale, a contenere il distacco, ma soprattutto ad arginare il passo arrembante dell’austriaco Simon Wagner, che lo ha visto rimontare fino al terzo gradino del podio, vincendo anche due speciali. In un San Marino Rally dai ritmi infuocati, brilla anche il 12° posto assoluto del sammarinese Jader Vagnini con una pimpante Skoda Fabia della Scuderia San Marino. Cortissima la classifica del tricolore Terra col nuovo leader Ciuffi che precede nell’ordine Heikkila, Scandola e Battistolli.

Tra le auto storiche, vittoria a “Lucky” Battistolli. L’ultima prova speciale ha sconvolto il podio: l’equipaggio di casa Bruno Pelliccioni-Lorenzo Ercolani pareva saldamente sul secondo gradino assoluto, prima che noie all’acceleratore e una foratura lo relegassero al terzo posto, ma conserva la testa del Campionato Italiano.