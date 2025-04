La Minardi 40 anni fa debuttava in Formula Uno: lunedì 7 aprile la cerimonia in consiglio comunale a Faenza

Il Comune di Faenza e il Consorzio IF Imola-Faenza si preparano a celebrare un anniversario storico per la città e per gli appassionati del motorsport italiano: il 40° Anniversario del debutto del Team Minardi nel Campionato mondiale di Formula 1. L’evento, dal titolo Minardi 40, una storia che corre ancora - Dal debutto all’eredità di un sogno, è in programma lunedì 7 aprile alle ore 20.30 nella Sala del Consiglio comunale ‘E. De Giovanni’ di Faenza (p.zza del Popolo 31 – Faenza).

L’ingresso, libero e gratuito, sarà a esaurimento posti e offrirà agli appassionati dei motori e della Formula 1 l’opportunità di rivivere le emozioni di un’epoca d’oro del motorsport e di conoscere da vicino i protagonisti di questa straordinaria avventura.

Era il 7 aprile 1985 quando la scuderia fondata dal visionario Gian Carlo Minardi, con sede a Faenza, fece il suo esordio nel Gran Premio del Brasile, sul circuito di Jacarepaguá, segnando l’inizio di un’avventura che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia della Formula 1, ma ancor di più in quella del motorsport di Faenza. Nonostante le sfide economiche e tecniche, il Team Minardi divenne un simbolo di tenacia, passione e talento italiano, lanciando nel mondo del motorsport piloti che avrebbero fatto la storia.

La content creator Carolina Tedeschi condurrà l’evento, che vedrà protagonisti Gian Carlo Minardi e l’ex pilota del team faentino Pierluigi Martini. Insieme, ripercorreranno le tappe fondamentali del progetto Minardi, dalla sua nascita alle sfide affrontate, culminando nelle più grandi soddisfazioni passando per il ruolo di Gian Carlo Minardi come talent scout, capace di lanciare nel mondo delle corse piloti di fama internazionale come Michele Alboreto, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Marc Gené, Pierluigi Martini, Gianni Morbidelli, Alessandro Nannini, Jarno Trulli, Jos Verstappen, Mark Webber e Alessandro Zanardi.

Nel corso della serata, interverranno anche tecnici, meccanici e altre figure chiave che hanno contribuito alla storia del Team Minardi. Le loro testimonianze offriranno uno sguardo inedito sul “dietro le quinte” della scuderia di Formula 1 faentina.

Un momento speciale sarà dedicato alle nuove realtà faentine che hanno raccolto l’eredità Minardi, testimoniando come lo spirito e la passione di quegli anni continuino a ispirare e generare eccellenze nel territorio.