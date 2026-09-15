La Fomula Uno a Imola? Il sindaco di Bologna: “Speriamo di potere dare buone notizie” VIDEO

L’auspicio è quello di poter fornire “buone notizie” sulla possibilità che l’Autodromo di Imola ospiti una gara nel finale della stagione di Formula 1 in corso di svolgimento. A parlarne è il sindaco metropolitano di Bologna, Matteo Lepore, oggi a margine di una cerimonia. Lepore spiega di essere al lavoro con il primo cittadino imolese Marco Panieri e la Regione Emilia-Romagna “per avere a Imola l’ultimo Gran Premio del campionato. Speriamo su questo di poter dare buone notizie, ma ancora è presto”.