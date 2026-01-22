Kimi Antonelli ospite d’onore ai San Marino Sport Awards

È ormai tutto pronto per San Marino Sport Awards, la serata di gala organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e patrocinata dalla Segreteria di Stato per lo Sport in programma domani, venerdì 23 gennaio 2026, al Centro Congressi Kursaal. L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per il movimento sportivo del Titano e sarà dedicato alla celebrazione dei migliori atleti, tecnici e squadre che si sono distinti nel corso della stagione 2025.

È prevista la partecipazione di numerosi ospiti di assoluto prestigio. Tra questi spiccano Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, tra gli atleti il giovane ma già affermato pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, Luigi Samele, schermidore plurimedagliato olimpico con quattro medaglie all’attivo, la ginnasta azzurra Martina Santandrea, i giornalisti sportivi Alessandro Alciato, Fabrizio Maffei e Xavier Jacobelli, oltre a Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV.

Nel corso della serata verranno assegnati numerosi riconoscimenti, con particolare attenzione ai nuovi premi introdotti dal CONS per valorizzare atleti, tecnici e squadre che si sono distinti per risultati, impegno e crescita. Per il premio Atleta dell’Anno sono candidati Jasmine Verbena, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti; per il riconoscimento di Tecnico dell’Anno concorrono Doriano Bindi, Luca Di Mari e Claudio Stefanelli. La corsa al titolo di Squadra dell’Anno vede protagonisti il Mixed Team composto da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, il San Marino Baseball Club e la coppia femminile delle bocce Giada e Stella Paoletti, mentre per il premio Promessa dell’Anno sono in lizza Greta San Martini, Tommaso Terenzi ed Elia Stacchini.

Spazio anche a San Marino Comunità Europea dello Sport, il riconoscimento assegnato al Titano da ACES Europe per il 2026 a seguito della candidatura presentata dalla Segreteria di Stato per lo Sport. Per parlarne, insieme al Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, saranno presenti Vincenzo Lupattelli, Vicepresidente ACES e Presidente ACES Italia, e due speciali testimonial.

Alla serata, condotta da Stefano Meloccaro e Rachele Sangiuliano, si potrà accedere solo su invito. Grazie ad un accordo di collaborazione recentemente siglato, il ricavato del contributo a pagamento sarà interamente devoluto in beneficenza all’ASLEM – Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne. San Marino Sport Awards sarà trasmesso in differita su San Marino RTV domenica 25 gennaio alle ore 20:30 sul canale 550.