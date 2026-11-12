Kimi Antonelli: “Imola merita un posto fisso nel calendario di Formula Uno, in arrivo un circuito per il kart a San Marino”

«Sarebbe bellissimo riavere Imola come appuntamento fisso nel calendario della Formula Uno, è una pista a cui sono molto legato, è la mia pista di casa in assoluto». Così Kimi Antonelli oggi a San Marino: «Quello di Imola è un circuito che fa parte della storia, poi ha un lay-out molto tecnico, è un tipo di pista dove si prova un gran gusto a guidare».

Ospite sul Titano, il neo campione del mondo ha aggiunto: «Un Gran Premio a San Marino sarebbe bellissimo. Per ora ci sono un paio di progetti per il futuro, ci piacerebbe realizzare una pista internazionale di kart dove ospitare gare di livello mondiale».