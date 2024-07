Kart Cross, il faentino Andrea Frassineti “studia” nel campionato Europeo

Andrea Frassineti prova ad andare forte anche nel Kart cross europeo. Il 17enne faentino, impegnato con una Huracan del Vsr di Forlì al vertice del Super trofeo Lamborghini, sarà in pista in Francia per la sua 4° gara con i prototipi a ruote artigliate. «La passione per i traversi fuoristrada l’ho sempre avuta - spiega il giovane romagnolo - grazie a mio padre che mi portava da bambino a fare i traversi sulla neve. Poi mi sono allenato su macchina preparata in montagna e quest’anno ho chiesto a mio padre di poter provare le gare fuoristrada. Grazie a una sua conoscenza, Giovanni Trincossi che mi ha fatto provare un Kart cross e mi sono innamorato. Pesa poco e ha una grande potenza posteriore. Così ho debuttato in Germania nell’europeo. Alle gare siamo sempre dai 35 ai 45 con punte di 47, come a Nova Paka. Ogni gara miglioro, non ho esperienza e vanno tutti fortissimo, son contento di essere a centro gruppo».

Le gare prevedono per tutti tre manche da cinque giri con dieci piloti a gara. Si da un punteggio a crescere dal primo all’ultimo e i migliori venti partecipano a due batterie semifinali in cui passano i primi cinque di ciascuna per la finale. «Finora non sono mai arrivato in semifinale ma a Nova Paka mi sono qualificato con il 20° miglior tempo e ho fatto un 5° di manche, mio migliore risultato. Poi in gara sono stato buttato fuori».

In Repubblica Ceca, nell’ultima tappa, si è imposto il francese Conte, precedendo il connazionale Meat e l’iberico Pina Chinchilla. Dopo la tappa francese si gareggerà in Ungheria, ancora in Francia, in Italia a Maggiora il 22 settembre, per chiudere il 13 ottobre in Spagna.

