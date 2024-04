Imola, una targa per ricordare Roland Ratzenberger alla Tosa: “Ha vissuto per il suo sogno”

Una targa a Imola alla tribuna Tosa, già intitolata a Roland Ratzenberger, posizionata sotto la sua foto, con le parole che descrivono il pilota, così come riportate sulla sua tomba a Salisburgo: Er lebt für seinen traum. (Ha vissuto per il suo sogno). È questo il modo che la Sfida del Cuore, onlus imolese, ha individuato per commemorare i trent’anni dalla prematura morte del pilota austriaco, avvenuta sulla pista di Imola. “In questa circostanza abbiamo fatto una scelta motivata dall’empatia: un modo per rafforzare il fil rouge con la famiglia e Salisburgo, città dove Roland riposa e dove tuttora vivono i genitori. Una maniera per far sì che il ricordo, tra Austria ed Italia, sia, in qualche modo, speculare”.

L’inaugurazione, in calendario martedì 30 aprile alle ore 18.45, alla Tribuna Tosa, avverrà alla presenza dei genitori di Roland. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Imola.