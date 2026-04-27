Imola, un altro fine settimana di motorsport: l’Aci week end porta nuovo pubblico

A soli sette giorni dal Wec, l’autodromo di Imola ha chiuso ieri un altro intenso fine settimana di motorsport, prova di apertura dell’Aci Racing Weekend 2026. In pista, per le ultime sei gare, le categorie Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Campionato Italiano Sport Prototipi, TCR Italy, Porsche Carrera Cup Italia, TopJet Formula 2000.
Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo è soddisfatto: «Dopo il grande successo della scorsa settimana con il FIA World Endurance Championship, che ha visto il nostro Autodromo ospitare la prova di apertura della stagione, siamo orgogliosi di essere stati nuovamente al centro dell’attività racing con l’avvio del campionato Aci Racing Weekend. È stata una partenza davvero importante, con tante vetture in pista e uno spettacolo di altissimo livello: gare combattute, emozionanti e capaci di coinvolgere pubblico e addetti ai lavori. Come sempre, il nostro impegno organizzativo è stato di alto livello e voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Imola si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il motorsport, pronta ad accogliere grandi appuntamenti e a offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative». Sulle tribune, aperte al pubblico come anche il paddock, è stata folta la presenza di appassionati.