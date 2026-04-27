Imola, un altro fine settimana di motorsport: l’Aci week end porta nuovo pubblico

Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo è soddisfatto: «Dopo il grande successo della scorsa settimana con il FIA World Endurance Championship, che ha visto il nostro Autodromo ospitare la prova di apertura della stagione, siamo orgogliosi di essere stati nuovamente al centro dell’attività racing con l’avvio del campionato Aci Racing Weekend. È stata una partenza davvero importante, con tante vetture in pista e uno spettacolo di altissimo livello: gare combattute, emozionanti e capaci di coinvolgere pubblico e addetti ai lavori. Come sempre, il nostro impegno organizzativo è stato di alto livello e voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Imola si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il motorsport, pronta ad accogliere grandi appuntamenti e a offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative». Sulle tribune, aperte al pubblico come anche il paddock, è stata folta la presenza di appassionati.

A soli sette giorni dal Wec, l’autodromo di Imola ha chiuso ieri un altro intenso fine settimana di motorsport, prova di apertura dell’Aci Racing Weekend 2026. In pista, per le ultime sei gare, le categorie Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Campionato Italiano Sport Prototipi, TCR Italy, Porsche Carrera Cup Italia, TopJet Formula 2000.

La BMW si riscatta nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3. Secondi nella gara del sabato, Marciello e Klingmann si sono presi la rivincita andando a vincere una gara che si è decisa solo negli ultimi giri. Sotto la bandiera a scacchi era transitata prima la Lamborghini guidata da Segù-Perera, ma un’infrazione, con conseguente penalità, ha privato la Casa italiana della doppietta. Convincente prestazione di Aka e Frassineti, che hanno portato l’Audi al secondo posto, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’equipaggio formato da Rodriguez-Forenzi (BMW).

Grazie ad una consistente seconda parte di gara, il duo ferrarista Postiglione-Comandini ha portato a casa la vittoria nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT Cup. Nel finale Lovati, in coppia con Fontana (Ferrari), ha cercato di farsi sotto ma Comandini ha tenuto l’avversario sempre a debita distanza. In terza posizione si sono classificati Fico-Rytter (Lamborghini).

Doppietta invece di Andrea Dell’Edera nel Campionato Italiano Sport Prototipi. Dopo essersi imposto nella gara del sabato, si è ripetuto in quella di ieri al termine di una spettacolare rimonta, che lo ha portato dall’ottava casella in griglia al comando dopo soli sette giri. Nulla ha potuto Alexandru Rad per difendersi dall’attacco, portando a casa comunque un ottimo secondo posto. In terza posizione Iwo Beszterda.

Con un deciso sorpasso all’inizio dell’ultimo giro, Michele Imberti ha timbrato la vittoria anche nella gara 2 del TCR Italy. Un’impresa, quella del pilota della Hyunday, che lo ha visto rimontare dalla quarta fila in griglia con una serie di sorpassi pregevoli. Dopo aver visto sfumare la vittoria per una penalizzazione nella gara 1, Senna van Soelen si è prontamente riscattato nella seconda della Porsche Carrera Cup Italia. Vittoria poi di Sandro Zeller nella gara 2 della Topjet Formula 2000. Il pilota svizzero, ritiratosi in gara 1, ha guidato la corsa sin dall’inizio, tenendo a bada Michael Fischer, che gli è rimasto incollato fino al traguardo finale. L’austriaco, a cui è stata comminata una penalizzazione, è comunque riuscito a salvare il terzo gradino del podio. Sul secondo è salito Andrea Benalli, vincitore della gara del sabato.