Imola, tutti pazzi per Kimi Antonelli: maxischermo per i tifosi all’Autodromo

Una serata speciale all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari per vivere insieme le emozioni della Formula 1 e sostenere il talento di casa, Andrea Kimi Antonelli.

Domenica 1 novembre, dalle ore 20.30 alle 23, la Sala Museo Checco Costa ospiterà la proiezione su maxischermo del Gran Premio di Città del Messico.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Imola, Formula Imola e IF Imola Faenza Tourism Company, prevede un’apertura straordinaria del museo per consentire a cittadini, appassionati e famiglie di condividere la passione per i motori in un luogo simbolo del motorsport mondiale. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

«Speriamo davvero che possa essere una serata importante ed emozionante per la nostra città e per tutto lo sport italiano - dichiara il sindaco Marco Panieri -. La passione per la Ferrari fa parte del nostro Dna e batte sempre fortissimo nel cuore di tutti noi, ma oggi a questa fede rossa si affianca l’entusiasmo per un talento straordinario del nostro territorio che ha tutte le carte in regola per fare la storia. Imola è la casa sportiva di Kimi, qui è cresciuto e qui ha mosso passi fondamentali della sua carriera. Invito tutti a partecipare: sarà una splendida occasione per ritrovarci come comunità, stringerci attorno a un giovane talento del nostro territorio e vivere insieme la passione per la Formula 1».

«L’Autodromo è il luogo naturale per vivere una serata come questa, che unisce la passione per la Formula 1 al sostegno per Kimi Antonelli, un grande talento italiano che rappresenta con orgoglio il nostro territorio - dichiara Pietro Benvenuti, direttore Generale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari -. Ospitiamo con piacere questa iniziativa, nata dalla collaborazione con il Comune di Imola e IF Imola Faenza Tourism Company, perché crediamo sia bello offrire agli appassionati la possibilità di seguire insieme un Gran Premio, condividendo emozioni e tifo in un luogo che da sempre vive di motorsport. Ci auguriamo che domenica la Sala Museo Checco Costa possa riempirsi di tifosi e famiglie, pronti a sostenere Kimi e a vivere una serata di sport nel segno della passione che lega Imola alla Formula 1».