Imola, sale la febbre del Gran Premio: “Pronti ad accogliere oltre 90mila persone al giorno”

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi, il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Tullio Del Sette, il Sub-commissario dell’Automobile Club d’Italia, Giovanni Battista Tombolato , il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale , il sindaco di Imola, Marco Panier i, e il Presidente e ceo della Formula 1, Stefano Domenicali , con un video messaggio. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i contenuti e le iniziative che caratterizzeranno l’intero fine settimana di gara, in programma dal 16 al 18 maggio, con eventi in pista e attività collaterali. “Sono fortunato a essere qui oggi - ha dichiarato Del Sette - Aci è qui per organizzare al meglio questo Gran Premio, nel luogo più prestigioso d’Italia nel campo del motorismo. In questa stagione sono stati fatti tanti interventi all’autodromo e con le tribune mobili si potranno accogliere oltre 90mila persone al giorno ”. Per Tombolato in questa terra “c’è una forte passione per i motori. Dobbiamo trasformare quello che provano i tifosi in una emozione, un’esperienza e proveremo a tenerci il Gran Premio per il futuro”.

Siniscalchi ha evidenziato “il gioco di squadra che vede protagonisti il territorio, la regione Emilia-Romagna, il comune di Imola e l’Aci. Crediamo fermamente che eventi di questa portata siano non soltanto un veicolo straordinario per trasmettere quello che lo sport è di fatto portatore di valori sani e positivi, ma anche e soprattutto per rafforzare ancora di più l’importanta e la valorizzazione del made in Italy”.

Nel videomessaggio Domenicali ha spiegato che “Imola non è solo una tappa del calendario, ma un luogo simbolico, carico di storia e di significato per la Formula 1. È la Motor Valley, emblema di quell’Italia che innova, emoziona e compete ai massimi livelli. Questa terra rappresenta un unicum di eccellenze industriali, spirito imprenditoriale e cultura del saper fare, un sistema virtuoso che spazia dall’automotive al design, dal food alla tecnologia, raccontando al mondo l’anima più autentica del nostro Paese. La Formula 1 ha da sempre un legame con Imola che, non dobbiamo dimenticare, ha raccolto la nostra chiamata nel periodo del Covid, quando non c’erano gare a sufficienza. In questa edizione 2025 ci si aspetta un Gran Premio ricco di emozioni e di sorprese, dal talento cristallino di Kimi Antonelli alla Ferrari, che correrà tra l’entusiasmo del pubblico di casa”.

Per il sindaco Panieri “l’autodromo dialoga tutti i giorni con la città e con le imprese. La vendita dei biglietti sta andando molto bene, con un numero superiore rispetto all’anno scorso. Gli investimenti fatti sono stati tanti e in tempi record e avremo anche una grande attività nel centro storico di Imola”.

In chiusura il presidente De Pascale ha dichiarato: “Questo è il luogo perfetto per la Formula 1, per la passione di chi lo vive, per la sua storia e per le infrastrutture che ha saputo realizzare, per l’identità economica. Il Gran Premio a Imola sarà una straordinaria vetrina per il nostro Paese”.