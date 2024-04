Imola, omaggio a Senna e Ratzenberger: il 1° maggio un minuto di silenzio alla curva del Tamburello

Il 1° maggio 2024 si ricorda il 30° anniversario della scomparsa di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, in quel tragico weekend del 1994. Una data importante che il Comune di Imola e l’Autodromo hanno voluto ricordare con una serie di iniziative che fanno parte del ricco calendario di eventi dal titolo “Senna 30 years”.

Mercoledì 1° maggio le iniziative si svilupperanno in tutta la giornata, per avere il momento clou alle 14.17, ora dell’incidente di Senna alla curva del Tamburello, con un minuto di silenzio. Sul palco, allestito nella zona vicino al luogo dell’impatto, porteranno il loro saluto, dopo la deposizione di mazzi di fiori sul luogo dell’incidente, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Federativa del Brasile, Mauro Vieira, il Ministro degli Affari Esteri dell’Austria, Alexander Schallenberg, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il Ceo di Formula One, Stefano Domenicali e il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi.

Al termine, la delegazione delle autorità si sposterà alla curva Villeneuve, teatro dell’incidente di Ratzenberger, dove verranno deposti mazzi di fiori.

“Il ricordo di Senna e di Ratzenberger sarà anche un’occasione di dialogo, di relazione e ascolto fra popoli, fra culture e unirà diversi continenti, lungo questi mesi e in particolare nella giornata del 1°maggio” sottolinea il sindaco di Imola, Marco Panieri.

Una giornata piena di iniziative con l’apertura gratuita al pubblico dalle 9 alle 18. Alle 9.30 è previsto un flag mob: una camminata dedicata a Ayrton e Roland, con l’invito ad indossare i colori delle bandiere brasiliana e austriaca.

Alle ore 16.30 verrà proiettato nel Media Centre dell’Autodromo il documentario su Ratzenberger, seguito alle 16.45 da un momento dedicato a Ayrton con la presentazione del libro del giornalista Franco Nugnes dal titolo “Senna. Le Verità”, con accesso libero fino ad esaurimento dei posti.

Infine alle ore 21, nel teatro comunale Ebe Stignani (via Verdi 1), andrà in scena lo spettacolo “Fresi racconta Senna”, un monologo sulla vita di Ayrton Senna raccontata da Stefano Fresi. Il testo è tratto dal libro “PERDERE SENNA” del regista e scrittore Giorgio J. Squarcia.

In scena, Fresi sarà accompagnato da una band di 5 elementi e da una cantante. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, che va prenotato online tramite il sito www.ayrton-senna.it

Altre iniziative

MAGIC Ayrton Senna - Imola 1994-2024. Fotografie di Angelo Orsi e Mirco Lazzari

Museo San Domenico via Sacchi, 4 - 1° MAGGIO ore 12.30 - 22.00

Memorabilia Esposizioni di memorabilia di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Museo Checco Costa

1° MAGGIO ore 09.00 - 18.00

SENNA EXPERIENCE Percorso pedonale dal Murale del Museo Checco Costa al Memoriale di Senna attraverso il Parco delle Acque Minerali.

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

ImolAyrton Mostra fotografica di Marco Isola

Palazzo Vacchi (sede Confartigianato) via Appia, 37 - 1° MAGGIO ore 10.00 - 22.00

Da “a Ayrton Senna” alle “Iron pictures”

Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte.

Salannunziata via F.lli Bandiera, 17/a - 1° MAGGIO ore 10.00 - 13.00 ore 16.00 - 19.00

FROM “a Ayrton Senna” TO “Iron pictures”

Senna tra Manga, Comix e Realtà

Ex Bar Bacchilega, Via Emilia, 167 - 1° MAGGIO 9.30 - 19.00

Sarà visibile l’opera di Stefano Pierotti dal titolo “SAUDADE: IL VOLTO DI SENNA”, installata sulla facciata di un edificio Acer (edilizia residenziale pubblica), in via Cenni 10.

Tutte le informazioni sugli eventi dell’1 maggio sono disponibili sul sito www.ayrton-senna.it