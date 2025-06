In una nota diffusa questa mattina, per il presidente di F1, l’imolese Stefano Domenicali, sarà “una stagione indimenticabile, con una serie di nuove regole per le macchine e i motori alimentati da carburanti al 100% sostenibili. “Siamo eccitati nel dare il benvenuto a Madrid e nel vedere l’ingresso di grandi marchi dell’automotive come Audi, Cadillac e Ford sulla griglia della Formula 1”.