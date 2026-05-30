Imola, Kimi Antonelli è partito verso Brisighella per ricevere il “Bandini” VIDEO

É il giorno del trofeo “Bandini” a Kimi Antonelli a Brisighella. Nel primo pomeriggio di oggi la partenza del corteo da Imola, con Antonelli alla guida di una Mercedes AMG GT3 e percorrerà la via Emila. Alle 15 è previsto l’arrivo a Faenza, con sosta d’onore in piazza del Popolo per l’incontro istituzionale con le autorità locali e il saluto alla cittadinanza. Alle 15.30 l’ingresso a Brisighella, sotto la scorta della Polizia Stradale, nell’area transennata. Dopo la conferenza stampa, alle 18 inizierà la cerimonia di premiazione sul palco allestito in fondo a piazza Marconi, con maxischermo per la cittadinanza.