Imola, il sindaco Panieri: “Il ritorno della Formula Uno? Intanto investiamo sull’autodromo”

“Questa è una struttura di eccellenza non solo di Imola e dell’Emilia-Romagna, ma di tutti. È un asset del paese...”. Il sindaco di Imola e presidente di Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, lo scandisce a un certo punto della conferenza stampa, in Regione, con cui oggi rilancia la stagione 2026 dell’autodromo internazionale sul Santerno. E tutti in sala pensano di nuovo al possibile ritorno della Formula 1, che ha escluso Imola nel 2026 dopo averla ripresa negli anni della pandemia. La struttura imolese nel frattempo è cresciuta ancora e si è diversificata, ospitando tanti nuovi grandi eventi a partire dai super concerti, ma è chiaro che al Circus si pensa sempre. I nuovi investimenti servono proprio a ‘tenere calda’ una possibile nuova sorpresa un domani, o meglio a non escluderla. La trattativa coi vertici del Gran Premio resta complicata, ma intanto “noi abbiamo messo le risorse, insieme alla Regione Emilia-Romagna, presente anche oggi con l’assessora al Turismo Roberta Frisoni. Oggi da un lato presentiamo gli investimenti” nel vivo dai prossimi mesi, come la casa degli eventi e la sopraelevazione. “Ed è importante continuare a fare investimenti, perché senza non ci sono né futuro né garanzie”, eventuale ritorno del Circus compreso, fissa i concetti Panieri.

- Come testimonia anche un’analisi recente del Censis, “il lavoro all’autodromo degli ultimi cinque anni in particolare ci ha portato a rafforzare la nostra presenza. Per quanto ci riguarda, investimenti e impegno sono una garanzia, un passo importante. Dire che siamo disponibili” al ritorno della F1 “lo abbiamo già fatto tante volte - sorride il primo cittadino- ed è scontato. Quello che è importante oggi è che Regione e territorio continuano a stare nella Motor Valley con quella forza e quell’energia, che rappresenta anche quella grande passione. Se oggi chiediamo a un pilota se avere Imola fuori dal calendario sia un’opportunità o una mancanza, penso potrebbe rispondere con chiarezza che l’autodromo di Imola è un pezzo di storia e sarebbe bello rivederlo nel calendario. Questo possiamo farlo se abbiamo investimenti - insiste appunto il sindaco - e se come sistema paese giochiamo in squadra e portiamo a casa risultati, insieme alla federazione e a tutti i partner. Restiamo concentrati sulla sfida del 2026, che è fatta di investimenti, concentrazione e grandi eventi”.