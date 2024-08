Imola, Historic Minardi Day, via alla festa - Gallery

Sole e un clima tipicamente estivo all’autodromo di Imola per la prima giornata dell’Historic Minardi Day, primo atto di un week-end di dolci ricordi e nostalgia per tanti appassionati della Formula Uno. “In questa prima giornata di Historic Minardi Day - ha detto il sindaco Marco Panieri - è già evidente la straordinarietà di questo evento, che unisce generazioni e fa incontrare la passione dei motori in numerosi decenni all’interno di un circuito iconico e famoso in tutto il mondo. Un ulteriore elemento in un 2024 davvero storico per il tracciato, dal ritorno del WEC, alla Formula 1, fino al trentennale dalla scomparsa di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con le Finali Ferrari Mondiali, il Crame, il festival Imola Green, il CIV e altri eventi. Oltre ai tantissimi partecipanti e a tutti gli operatori sul campo, voglio ringraziare, anche a nome della città, Gian Carlo Minardi, la sua famiglia e quanti, dalla storica Scuderia all’Autodromo, hanno contribuito e contribuiscono a questo momento che riunisce Imola, Faenza, l’Autodromo e il Motorsport in una grande storia nel cuore della Motor Valley”.