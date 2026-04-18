Imola, al Wec il popolo delle corse riempie centro e circuito - Gallery FOTO MMPH

Auto
Una Ferrari ai box durante le prime prove libere (foto Mauro Monti Mmph)
Una Ferrari ai box durante le prime prove libere (foto Mauro Monti Mmph)
Imola, al Wec il popolo delle corse riempie centro e circuito - Gallery FOTO MMPH
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Imola, al Wec il popolo delle corse riempie centro e circuito - Gallery FOTO MMPH

Primi rombi per le magnifiche Hypercar, musica ed appassionati a colorare il Santerno, e nasi all’insù per ammirare il volo invece silenzioso del dirigibile Goodyear fotografato ieri da tutti gli angoli della città. Il fine settimana della 6 ore di Imola comincia placido e tranquillo, baciato dal sole. L’impressione è che l’esordio del campionato mondiale endurance possa portare davvero almeno alle 100mila persone sperate.

Ieri è stata una sorta di prova generale: un po’ di traffico per raggiungere il circuito e gente a gustarsi vetture e contorno. Non ci sarà Valentino Rossi e nemmeno la Porsche che queste gare le ha sempre vissute da protagonista. Entrambi hanno scelto di concentrarsi solo su altri programmi e ridurre il loro impegno: Vale nel World Challenge Gt3 e la casa tedesca nella FormulaE e nell’Imsa, negli Usa. Il primo possiamo capirlo, è diventato padre per la seconda volta ed ha scelto di razionalizzare l’impegno, i secondi proprio no. Imola con il fascino delle sue curve, dei tornanti e dei rettilinei che trasudano storia mancherà ad entrambi.

La Fan zone

Nella fan zone, il palco allestito dietro alla tribuna centrale è pronto a fare ballare i tifosi, la ruota panoramica a regalare una visione nuova ed esclusiva dell’arrivo, il villaggio dello street food ad accontentare tutti i palati. Non mancano simulatori di guida avanzati, negozi con ogni tipo di souvenir (anche se un po’ costosetto) ed esposizione di mezzi e motociclette. Brillano una Balilla d’inizio del secolo scorso della Guardia Di Finanza e la Lamborghini della Polizia stradale. Tutto il contorno del piatto principale, la gara della 6 ore è gustoso e promette divertimento e esperienze da ricordare. In fondo, le sfide endurance, con le loro maratone che sfiniscono piloti, vetture e meccanici, hanno bisogno di vivere anche di ciò che accade nel paddock e nelle sue immediate vicinanze: lo spettacolo non è solo in pista.

Il programma

Oggi dalle 14.30 e dalle 15.10 ci saranno qualifiche ed hyperpole di LmsGt3 (le vetture da strada super elaborate) ed i prototipi Hypercar. Gli appassionati vedranno anche due gare di contorno: dalle 16.30 le Legend Of le Mans, le vetture Lmp1 ed Lmp2 che hanno entusiasmato una dozzina di anni fa; poi la prima gara del Porsche Six Carrera Cup tedesca, dalle 17.40. Dalle 18.30 alle 20.30 spazio al Track Walk, con il pubblico che potrà sfilare nella pit lane incontrando i propri beniamini e vedere da vicino questi bolidi. La sera poi lo spazio dietro la tribuna diventerà una discoteca dalle 19.30 con il Dj Martin Solveig e allo stesso modo il centro storico si animerà di ogni sorta di animazione dai dj set in piazza fino a tarda ora alla musica dal vivo, in un ricco programma a cui partecipano tutti gli esrcizi commerciali. . Per la cronaca, ieri, si sono svolte le libere. Il più rapido della giornata, fra le Hypercar è stato il team Alpine numero 35 (conta il giro dei più veloci dei tre), in 1’30”898, davanti alla Toyota 7 in 1’31”012, ed alle Ferrari 50 e 51, in 1’31”036 e 1’36”087. Settimo crono, dietro a Peugeot 94 e Bmw 20, per la gialla Ferrari Af Corse di in 1’31”380. Nelle LmsGt3 la più rapida è stata la Aston martin 23 davanti alla Lexus 78 ed alla propria gemella 27, del nostro Mattia Drudi, in 1’42”211.

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