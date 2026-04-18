Imola, al Wec il popolo delle corse riempie centro e circuito - Gallery

Primi rombi per le magnifiche Hypercar, musica ed appassionati a colorare il Santerno, e nasi all’insù per ammirare il volo invece silenzioso del dirigibile Goodyear fotografato ieri da tutti gli angoli della città. Il fine settimana della 6 ore di Imola comincia placido e tranquillo, baciato dal sole. L’impressione è che l’esordio del campionato mondiale endurance possa portare davvero almeno alle 100mila persone sperate. Ieri è stata una sorta di prova generale: un po’ di traffico per raggiungere il circuito e gente a gustarsi vetture e contorno. Non ci sarà Valentino Rossi e nemmeno la Porsche che queste gare le ha sempre vissute da protagonista. Entrambi hanno scelto di concentrarsi solo su altri programmi e ridurre il loro impegno: Vale nel World Challenge Gt3 e la casa tedesca nella FormulaE e nell’Imsa, negli Usa. Il primo possiamo capirlo, è diventato padre per la seconda volta ed ha scelto di razionalizzare l’impegno, i secondi proprio no. Imola con il fascino delle sue curve, dei tornanti e dei rettilinei che trasudano storia mancherà ad entrambi.

La Fan zone

Nella fan zone, il palco allestito dietro alla tribuna centrale è pronto a fare ballare i tifosi, la ruota panoramica a regalare una visione nuova ed esclusiva dell’arrivo, il villaggio dello street food ad accontentare tutti i palati. Non mancano simulatori di guida avanzati, negozi con ogni tipo di souvenir (anche se un po’ costosetto) ed esposizione di mezzi e motociclette. Brillano una Balilla d’inizio del secolo scorso della Guardia Di Finanza e la Lamborghini della Polizia stradale. Tutto il contorno del piatto principale, la gara della 6 ore è gustoso e promette divertimento e esperienze da ricordare. In fondo, le sfide endurance, con le loro maratone che sfiniscono piloti, vetture e meccanici, hanno bisogno di vivere anche di ciò che accade nel paddock e nelle sue immediate vicinanze: lo spettacolo non è solo in pista.

Il programma