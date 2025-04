Imola accoglie il Wec e sarà Ferrari contro tutti VIDEO

Imola attende la 6 ore e una Ferrari protagonista. Il Wec fa tappa all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” e sul tracciato intitolato al fondatore della storica azienda automobilistica italiana, gli uomini del cavallino cercheranno di ottenere il massimo: lo scorso anno furono oltre 73.000 le presenze alla tre giorni della sfida iridata, un grande successo.

In pista troveremo anche l’idolo di tutti, Valentino Rossi e il riminese Mattia Drudi, ma uno dei personaggi più in vista di questo appuntamento romagnolo è Nicklas Nielsen, incontrato qualche giorno fa al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante il week-end del Ferrari Challenge.

Il 28enne danese, in equipaggio con Antonio Fuoco e Miguel Molina, ha portato la splendida Ferrari 499P numero 50 a vincere la mitica 24 ore di Le Mans dello scorso anno e la prima tappa di questa stagione in Qatar.

Che obiettivo avete per questa 6 ore di Imola? «Sappiamo che sarà molto difficile ma il nostro obiettivo è vincere. E’ una gara importante per noi e i nostri tifosi. Gli italiani hanno tanta passione e la mettono in tutto, anche nel motorsport. E’ una gara più tranquilla rispetto a una 24 ore, ma le cose accadono più in fretta ed è più difficile recuperare un eventuale errore».