Il San Marino Rally promette spettacolo

Ci sono tutte le premesse per vivere, tra domani e sabato, una due giorni di rally palpitante e di grande agonismo al 54° San Marino Rally-11° San Marino Historic Rally. Organizzato dalla Fams sugli sterrati del Titano e il Montefeltro, è il quarto appuntamento e giro di boa stagionale di un avvincente Campionato Italiano Rally Terra, affollato dei migliori talenti “nostrani” e di una pattuglia di competitivi campioni stranieri. Uno spettacolo di alto livello cui daranno il loro importante contributo le sempre affascinati auto storiche da rally, impegnate nel terzo “step” del Campionato Italiano Rally Terra Storico e le giovani speranze del Ciar Junior che si ritrovano per la seconda volta quest’anno e che debuttano sullo sterrato.

Sono ovviamente tutti presenti i numerosi pretendenti al titolo tricolore terra 2026, che a San Marino si giocano carte importanti per il prosieguo della stagione, con lo spettacolo ad alto livello assicurato da una ventina di vetture Rally2. Nella stagione in corso è mancato ancora il successo assoluto al pilota boliviano Marquito Bulacia, vincitore del San Marino Rally nel 2020 e comunque in testa alla classifica assoluta di soli due punti sul fiorentino Tommaso Ciuffi. Attenzione al riminese Angelo Pucci Grossi, affiancato da Cardinali, che ha realizzato un ottimo secondo posto assoluto al recente Rally Adriatico e vuole centrare un grande risultato in quella che per lunghi anni, è stata un po’ la gara “di casa” per papà Giuseppe, che lo ha vinto ben tre volte e che lo ha visto ingaggiare duelli epici con i campioni di quell’epoca. Cerca gloria sulle strade di casa anche l’esperto sammarinese Jader Vagnini, con Alice Tasselli (Skoda Fabia RS).

È l’altro, affollato e agguerrito campionato riservato alle Due Ruote Motrici Rally4, che vede in testa il giovane pilota sammarinese Giacomo Marchioro, con Conti (in cerca di riscatto invece nel Ciar Junior) con la Lancia Ypsilon Hf. Al San Marino Rally sarà grande battaglia anche con altri avversari a distanza ravvicinata.

Per quanto riguarda il programma, partenza venerdì dal Centro Storico di San Marino alle 14.30, due prove speciali (la “Terra di San Marino” da ripetere) e arrivo alle ore 19.30, per il riordino notturno. Nuovo start sabato alle 7.10, altre due prove speciali, “Piandimeleto Lunano” e “Torrente Apsa” da ripetere tre volte e arrivo finale e premiazione nel Centro Storico di San Marino alle 17.35.