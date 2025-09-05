“Il nostro amico Ayrton”: il documentario su Senna presentato a Venezia VIDEO

Il documentario, della durata di 20 minuti, racconta e cerca di spiegare, il culto senza tempo e l’affetto che lega i tifosi all’indimenticato pilota a 31 anni dalla sua scomparsa. Il ritratto di Senna prende forma dalle testimonianze di chi l’ha conosciuto, come il giornalista Giorgio Terruzzi, che ha raccontato i fantasmi di Senna nella sua ultima notte trascorsa nella Suite 200 dell’Hotel Castello di Castel San Pietro, vicino Imola; o come il suo caro amico Gian Carlo Minardi e il figlio del suo fotografo ufficiale, Matteo Orsi.A completare il ritratto ci sono le voci di chi non l’ha mai incontrato di persona ma è stato travolto dall’umanità del campione, come l’artista Stefano Pierotti, autore della scultura di Senna alla curva del Tamburello, o i tanti suoi tifosi che in coro raccontano del proprio legame con quel ragazzo buono, dallo sguardo profondo, pieno di desiderio e malinconia.