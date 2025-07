Il Gt World Challenge resterà a Misano anche nel 2026: in questo fine settimana sono stati 23.854 gli spettatori

Il Gt World Challenge powered by Aws resterà a Misano Adriatico. La Sro Motorsports Group e la Santa Monica SpA hanno confermato la presenza del round del Misano World Circuit nel calendario 2026 e hanno posto le basi per un rinnovo pluriennale. «Sono lieto che Sro Motorsports Group continuerà la sua lunga collaborazione con il Misano World Circuit, che è stato una pietra miliare del nostro calendario della Sprint Cup per oltre un decennio – le parole di Stéphane Rate, founder & ceo di Sro Motorsport Group - l’evento è stato un successo grazie alla grande considerazione di cui gode il circuito sia tra i team che tra i tifosi e sono certo che saranno particolarmente soddisfatti di questo nuovo accordo. Non vedo l’ora di vivere molti altri fine settimana di gara memorabili a Misano».

Questo il commento di Andrea Albani del Managing Director di Misano World Circuit: «Il GT World Challenge è l’evento più importante delle quattro ruote che ospitiamo in circuito, in questi anni ci ha permesso di crescere e di posizionarci come riferimento nel panorama delle gare GT. È un format che si sposa perfettamente con la nostra filosofia, che è quella di connetterci con il territorio e di far vivere al pubblico esperienze sempre più immersive. Nei prossimi anni lavoreremo per far continuare a far crescere questo appuntamento e renderlo sempre più uno show».

Sono stati 23.854 gli spettatori accorsi nell’arco del week-end per assistere alle sfide del Gt World Challenge.