Il campione di Formula Uno Kimi Antonelli diventa ambasciatore italiano dello Sport per San Marino

A margine delle iniziative legate al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, è arrivata dal Ministro italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, una notizia che rafforza il legame del Titano con l’eccellenza sportiva: Andrea Kimi Antonelli, astro nascente della Formula 1, è stato designato dall’Italia come nuovo Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo per San Marino. Un prestigioso riconoscimento che lo inserisce in una ristretta cerchia di undici atleti di spicco, chiamati a rappresentare il meglio dello sport tricolore a livello globale.

“La scelta di Andrea Kimi Antonelli come Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo per San Marino, è un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione,“ ha dichiarato il Segretario di Stato per l’Industria e lo Sport, Rossano Fabbri. “Questa nomina testimonia la nostra capacità di attrarre e valorizzare le eccellenze. Scegliere di vivere e allenarsi sul nostro territorio significa riconoscere un ambiente di qualità, un impegno costante nel supportare gli atleti e un sistema che unisce tradizione e innovazione. Kimi Antonelli incarna perfettamente tale spirito: un talento cristallino che, pur con un piede saldamente nel futuro del motorsport globale, ha scelto San Marino come la propria casa. È un’opportunità straordinaria per far conoscere la nostra Repubblica a un pubblico vastissimo, dimostrando che qui lo sport non è solo passione, ma un autentico volano per lo sviluppo e il posizionamento internazionale.”