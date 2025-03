Gran Premio di Imola, dalla Regione confermati i 10 milioni di contributo

Fra i 145 milioni che la Regione Emilia-Romagna ha destinato con la manovra di bilancio al rilancio gli investimenti per turismo e commercio, nel triennio 2025-2027, ce ne sono 10 anche per il Gran Premio di Imola. Una conferma più che una novità, ma di quelle importati. L’obiettivo per via Aldo Moro è «rafforzare l’attrattività dell’Emilia-Romagna come unica grande meta turistica e rendere più attrattive le piazze dei paesi e delle città, rigenerando il tessuto commerciale», come ha spiegato l’assessora regionale a Turismo e Commercio, Roberta Frisoni, che ha fatto il punto in commissione Attività produttive della Regione, insieme all’assessore al Bilancio, Davide Baruffi. E ovviamente il Gran Premio dell’Emilia-Romagna ha un ruolo chiave in questo ambito affiancando anche la promozione del Made in Italy e la promozione in Italia e all’estero (un altro contributo essenziale per il Gp del Santerno arriva infatti dal governo centrale tramite l’Ice). Il quadro generale prevede che attraverso Apt Servizi e le Destinazioni turistiche, sono stati stanziati 40,7 milioni di euro nel triennio, di cui 25 già per quest’anno; 30 milioni di euro per il progetto di valorizzazione turistica delle aree del Delta del Po, altri 9,5 milioni per la riqualificazione del sistema sciistico, contributi per 8,5 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive, 2 per il turismo nautico. Quindi i 5 milioni per il sostegno alla realizzazione del Gran Premio di Formula 1 a Imola quest’anno e altrettanti per l’anno prossimo, anche se ancora la conferma definitiva da Formula uno non è arrivata per il 2026. «Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento regionale di 10 milioni di euro per il Gran Premio di Imola, per il biennio 2025-2026 - commentava ieri il consigliere regionale del Pd Fabrizio Castellari -. Dopo le risorse già previste per il Gp già in calendario per il 2025, la giunta regionale ha confermato lo stesso importo anche per il 2026. Questo conferma l’impegno della Regione Emilia-Romagna nel supportare e promuovere il Gp di Imola come uno degli eventi sportivi più importanti e attrattivi dell’Emilia-Romagna. Una scelta che premia anche l’impegno del territorio, la storia bellissima e ultra 70ennale dell’Autodromo di Imola, le decine di Gp di F1 già ospitati fin dal 1980, il grande valore per l’Emilia Romagna del progetto della Motor Valley cui Imola partecipa da sempre. La scelta della Regione rafforza la prospettiva di mantenere il Gp di F1 a Imola anche per il futuro, a partire dal 2026 ed anche oltre. L’Emilia-Romagna c’è e ci crede».