Giancarlo Minardi: “Zanardi ha saputo affrontare da campione ogni avversità”

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  • 02 maggio 2026
Una immagine degli anni 90 che ritrae un giovane Alex Zanardi con Giancarlo Minardi
Una immagine degli anni 90 che ritrae un giovane Alex Zanardi con Giancarlo Minardi

Dopo la scomparsa di Alex Zanardi, è arrivato il ricordo di Gian Carlo Minardi, sulla cui monoposto il campione gareggiò in Formula 1 nel 1992. “Con Alex Zanardi non perdiamo solamente un amico, un grandissimo campione e un uomo di sport - scrive Minardi- ma soprattutto una grande persona che ha saputo affrontare con determinazione tutte le avversità che la vita gli ha presentato. Ci ha lasciati l’1 maggio, proprio mentre omaggiavamo Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Le più sentite condoglianze alla moglie Daniela e al figlio Niccolò”

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