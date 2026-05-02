Giancarlo Minardi: “Zanardi ha saputo affrontare da campione ogni avversità”

Dopo la scomparsa di Alex Zanardi, è arrivato il ricordo di Gian Carlo Minardi, sulla cui monoposto il campione gareggiò in Formula 1 nel 1992. “Con Alex Zanardi non perdiamo solamente un amico, un grandissimo campione e un uomo di sport - scrive Minardi- ma soprattutto una grande persona che ha saputo affrontare con determinazione tutte le avversità che la vita gli ha presentato. Ci ha lasciati l’1 maggio, proprio mentre omaggiavamo Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Le più sentite condoglianze alla moglie Daniela e al figlio Niccolò”