Giancarlo Minardi e il regalo di Kimi: “Speravo di vederlo vincere Consigli? Non gli servono”

«Su Kimi non ho mai avuto dubbi e una delle poche cose che gli dissi, da diversamente giovane quale sono io, è che speravo di essere ancora in questo mondo per vederlo campione del mondo. Lui ha bruciato tutte le tappe e mi ha dato questa grandissima soddisfazione». Giancarlo Minardi è sempre misurato, ma non nasconde la soddisfazione per il giovanissimo campione così come per il vivaio di piloti che la scuola federale Aci sta allevando. «L’ultima settimana nelle prove libere in Messico in pista c’erano anche altri piloti italiani, Leonardo Fornaroli, campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025 che credo diventerà a breve il terzo pilota McLaren. Ma anche Gabriele Minì che si sta facendo strada nell’accademia Alpine. Ma ci sono anche Brando Badoer insieme a Nicola Lacorte in F2, in F3 Matteo de Palo e Niccolò Maccagnani e Jacopo Martinese in F4. Insomma, abbiamo un gruppo estremamente interessante e ci stiamo muovendo bene, è il frutto del lavoro degli ultimi 10 anni e sono onorato di essere il supervisore federale di questa scuola e lavorare gomito a gomito con i nostri istruttori che sanno trasferire bene la loro esperienza a questi giovani. C’è anche un lavoro importante che fanno anche i nostri esperti che supportano la preparazione mentale dei ragazzi e dei genitori che li accompagnano».