Frassineti sul podio a Magny-Cours

Andrea Frassineti centra un podio mondiale in gara1, nella Silver Cup. Il giovane faentino è 2° di categoria e 16° assoluto nella sesta tappa del mondiale Challenge Gt3 Sprint in coppia con Ariel Levi su Audi R8 Tresor Attempto. In gara2 l’equipaggio chiude 5° di categoria e 21° assoluto. In gara1 qualifiche e prima mezz’ora al volante erano toccate al romagnolo, in gara2 a Levi.

Un bel risultato per Frassineti dopo alcune gare in cui era stato veloce, ma senza risultati a causa di contatti o problemi tecnici. La vittoria assoluta in gara1, categoria Pro, è andata al binomio Jules Gounon-Daniel Juncadella, con la Mercedes del team Verstappen, accompagnato sul podio da Thomas Neubauer-Arthur Leclerc con la Ferrari 296 AfCorse, 2°, e Kobe Pauwels-Nicki Thiim con la Aston Martin Vantage ComeToYou. Sesto assoluto Hesse-Rossi, con Valentino deluso perché puntava al podio, con la Bmw M4 Wrt numero 46. Primo nella Gold Cup la Porsche 911R Boutsen di Magnus-Knutsson, 8°, assoluti. Nella Silver Cup Lismont-Montero con la Bmw M4 Wrt, al 13°, e nella Bronze Dienst-Salikhov su Mercedes Winward.

Per Mattia Michelotto e Loris Spinelli, con la Lamborghini Temerario del Vsr di Forlì un 22° assoluto e 6° nella Gold.

In gara2, invece, affermazione di Rico Feller e Bastian Buus con la Porsche 911R del Lionspeed. La gara è stata condotta da Thiim per 32’, ma l’alfiere dell’Aston Martin ha avuto una penalizzazione di 10” al cambio pilota per partenza irregolare e il compagno Pauwels ha potuto fare poco, chiudendo 18°, anche perché la bandiera rossa aveva cancellato parte del vantaggio accumulato. Secondo assoluto e primo della Silver il duo Lismont-Montenegro con la BmwM4 Wrt, che ha preceduto la Lamborghini Temerario Rutronik di Engestler-Niederhauser.

Infine da segnalare il primo posto nella Gold Cup del team Gs McLaren 720S, con Kell-Rougier 6° assoluto, mentre nella Bronze Cup la Bmw M4 Paradine di Farfus-Leug è 23esima. Per Vale-Hesse un 9° assoluto, con Spinelli costretto al ritiro al primo stint, mentre era 23°, per un contatto con un avversario.

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