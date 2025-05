Formula Uno, prove libere: comandano le McLaren di Norris e Piastri, quarto Antonelli davanti a Leclerc

Mattina di ultime prove libere fatta di conferma per McLaren: sfruttare le gomme soft diventa la chiave per le qualifiche. Del resto si era capito già venerdì l’importanza della gestione delle gomme su questa pista aggressiva e impegnativa.

Il primo a scendere sotto la soglia del record di pista in prova è all’ora di pranzo Max Verstappen dopo un venerdì incolore, sarà lui a mettere un freno allo strapotere color papaya nelle qualifiche del pomeriggio? Intanto a rispondere è stato subito Norris che ha piazzato dopo alcuni giri un 1’14’’897 subito seguito da Piastri 1’14’’997. In tutte le sessioni libere 1-2 il pronostico è sempre lo stesso. A seguire il campione del mondo Verstappen e subito dopo la “matricola” dal talento portentoso Antonelli (1’15’’399), un quarto fantastico tempo. La prima Ferrari per ora è quella in quinta posizione di Leclerc 1’15’’451, fra lui ed Hamilton in decima posizione (1’15’’787) ci sono Sainz, Hadjar, Russell e Albon.

A seguire nella seconda parte della classifica stra-provvisoria Alonso, Bearman, Stroll, Lawson, Gasly, Bortoleto, Tsunoda che è a quasi un secondo dal collega con 1’16’’046, Colapinto , Hulkenberg, Ocon sempre a chiudere.