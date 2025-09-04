Formula Uno, Domenicali a Monza gela Imola: “Dimentichiamo due gare in Italia”

Alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 a Monza, il ceo di Formula One Stefano Domenicali intona il “de profundis” per Imola. Nella lunga intervista rilasciata ad alcune testate specializzate in motorsport, non c’è traccia di un accenno alla possibile alternanza dei circuiti italiani negli anni a venire per ospitare la gara. Eppure della stessa possibilità avevano parlato fino a poco tempo fa, oltre che l’amministrazione comunale imolese, anche il neo presidente dell’Aci Geronimo La Russa al momento del suo insediamento.

«Difficile riavere Imola in calendario» avrebbe invece detto nei giorni scorsi l’imolese con il maggior potere nel mondo delle corse. Domenicali avrebbe invitato a dimenticare la possibilità di un doppio appuntamento con la massima serie in Italia e il circuito da sacrificare sarebbe proprio quello del Santerno. E, seppure da imolese, ha detto alla Gazzetta dello sport: «A malincuore, vedo difficile un ritorno in calendario di Imola. In Italia c’è una situazione per cui l’Aci può investire su un solo Gran Premio e giustamente viene data la priorità a Monza». Ma nella Formula uno del futuro, che dal 2026 avrà nuove sostanziali regole sia tecniche, nuove macchine, motori, gomme, più elettrico, che per garantire uno spettacolo più veloce ed emozionante , con più sprint race e meno prove, a favore di un pubblico sempre più di non esperti di quello che pulsa sotto la carrozzeria di una monoposto, nessun circuito europeo sarebbe in realtà al sicuro.

Sempre secondo quanto riportato dalle diverse testate sportive, Domenicali avrebbe detto che anche a Monza non basta «aggiustare i sottopassi» . Anche se è pur vero che in Brianza l’accordo con il circuito è siglato fino al 2031 e qualche garanzia in più dovrebbe pur esserci.

Da palazzo comunale, a Imola, nessun commento ieri su quanto dichiarato a Monza dal potente concittadino. All’opposizione invece la voglia di commentare non manca: «Ma che film alla radio ha visto il sindaco Panieri ? Prima ci ha raccontato che aveva già in tasca la cifra per il prossimo Gran Premio, poi che ci sarebbe stato una turnazione con i principali circuiti europei - attacca Simone Carapia di Fratelli d’Italia -. Ma le parole di Stefano Domenicali mettono quasi una pietra tombale sulla gara di Imola. A questo punto vorremmo sapere perché l’attuale primo cittadino ha illuso gli appassionati sul Santerno? Cosa pensava di tenere la cosa a “bagno maria” in attesa forse di passare indenne il prossimo appuntamento elettorale? Possiamo capire la delusione di chi ha puntato il mandato amministrativo sulla Formula 1 e l’ha perso, ma non si possono prendere in giro i cittadini e il territorio su un simbolo per la nostra città».