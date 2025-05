Formula Uno, che entusiasmo per Antonelli a Imola: “Come minimo mi tocca andare in top 3” - Gallery

“Con tutto questo supporto, tocca fare bene oggi e domani. Come minimo andare in top 3”. I tifosi della fan zone anche se per li più di rosso vestiti quando arriva sul palco Kimi Antonelli un po’ dimenticano la Ferrari. Parla del messaggio che gli ha lasciato Lewis Hamilton andando via dal team dove lui oggi si trova e dei suoi consigli, parla di quando gli hanno proposto la formula uno già a febbraio del 2024 e della sua incredulità. Con Antonelli si sente finalmente parlare un po’ di italiano in un mondo completamente e per regolamento anglofono l’entusiasmo cristallino di un pilota di 18 anni “con quell’accento lì “ catapulta tutti agli Novanta quando sulla scena mondiale della velocità imperversava un giovanissimo Valentino Rossi. Di certo non si era visto prima tanto entusiasmo Mercedes a Imola, e anche l’elegante George Russel contribuisce al gioco. Col piglio del veterano e il suo humor inglese esordisce con: “Kimi dai anche a me un tuo cappellino, lo voglio” salendo sul palco mentre il giovane collega si è già immerso tra la folla, cosa che solitamente nessuno fa da queste parti. Russel impara i gesti italiani e scherza, poi sulle prove di oggi e soprattutto sulla gara di domani dice: “Le MCLaren sono le favorite, ma noi puntiamo al podio comunque”.