Formula Uno, Antonelli a Imola: “L’esame di maturità? Studiare non è facile”. Ecco i piloti al circuito GALLERY

Kimi Antonelli, il 18enne bolognese della Mercedes, è tra i più attesi nel Gp di domenica prossima a Imola e nella conferenza stampa del giovedì non nasconde di sentire la pressione, non solo perché correrà vicino a casa ma anche perché con quanto ha mostrato finora è anche atteso a un risultato sportivo di prestigio. “Cosa ci manca per vincere? Non sono nelle condizioni per dirlo, la macchina però è stata costante e il team sta facendo un gran lavoro - ha risposto Antonelli -. Il gap da McLaren è tanto, a Miami si è visto, ma stiamo lavorando per migliorare e con gli aggiornamenti speriamo di fare passi avanti”.

Oltre all’impegno nel team, il 18enne sta studiando per affrontare l’esame di maturità. “Non riesco a frequentare scuola ma cerco di studiare il più possibile e recuperare, quando posso, ma non è facile”.