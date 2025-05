Formula Uno a Imola, ragazzi connessi da Montecatone e in plenaria a teatro

Il Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna fa dell’inclusione un motivo di orgoglio. Grazie al programma Awabot, ad esempio, i piccoli pazienti dell’Istituto di Montecatone, dell’Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Sant’ Orsola e dei Reparti di Ortopedia Pediatrica e Osteoncologia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli potranno vivere, a distanza, l’atmosfera del paddock, attraverso monitor collegati direttamente dall’Autodromo, che consentiranno di dialogare con piloti, team principal e altri protagonisti. Già oggi pomeriggio, i ragazzi potranno incontrare, a distanza i piloti della Ferrari Charles Leclerc (ore 14.15-14.30) e Lewis Hamilton (14.35-14.50); a seguire il team Aramco Aston Martin (15.20–15.30), Kimi Antonelli (15.35- 15.45), il team Oracle Red Bull (15.45–16) e George Russell (16 –16.15). Venerdì mattina toccherà ai piloti di Stake Kick Sauber (11.05), Atlassian Williams (11.10), McLaren (11.45), Visa Chash App Racing Bulls (11.50) e si collegherà nella stessa giornata anche Stefano Domenicali (12). Sabato, sempre al mattino, sarà la volta di MoneyGram Haas (10.40) e di BWT Alpine (10.50).

E sempre per i ragazzi, in questo caso quelli delle scuole superiori imolesi, l’appuntamento è per questa mattina al teatro comunale dalle 9 alle 12 con l’iniziativa “Il coraggio di sognare”, ospiti Stefano Domenicali (attraverso un video saluto), Andrea Pontremoli ceo Dallara e presidente Motorvalley, Ernesto Desiderio Ingegnere Racing Bulls, Giulia Toninelli Giornalista, Valter Villadei Astronauta, Nadia Gresini CEO Gresini Racing, Michele Masini DS Gresini MotoGP, Matteo Ferrari campione del mondo MotoE, Carlo Vanzini giornalista Sky, Vicky Piria pilota e commentatrice Sky.