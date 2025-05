Formula Uno a Imola, ecco il poster dell’edizione 2025 del Gran Premio

Tre monoposto affiancate a dar vita al tricolore, l’imponente architettura medievale della Rocca Sforzesca di Imola, i volti di tre tra i protagonisti più attesi della settima tappa del Mondiale di Formula 1, che si disputerà dal 16 al 18 maggio 2025 all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: Lewis Hamilton, Ferrari - il pilota più vittorioso del Campionato del Mondo: sette titoli, 105 vittorie, 104 pole position - il suo erede alla Mercedes, il giovanissimo e sorprendente Andrea Kimi Antonelli - che ha riportato un pilota italiano nel Mondiale F1 - e Lando Norris - McLaren - tra i più seri candidati al titolo 2025. Imola come recita lo slogan “Motor Valley beating heart” diventa in quei giorni il cuore pulsante della Motor Valley.

Sono questi - oltre all’immancabile, emozionante, coreografia di bandiere Ferrari sulla “collina della passione”, - gli elementi caratterizzanti il poster del Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2025, svelato oggi.

Realizzato da ACI Sport, nel pieno rispetto delle linee guida internazionali indicate da Formula 1, il poster contiene anche i loghi di tutti i partner istituzionali. “La grafica, che accompagnerà il primo dei due appuntamenti italiani con la Formula 1 – ha spiegato il Generale Tullio del Sette, Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia - sintetizza alcuni degli elementi fondanti l’eccellenza italiana: la storia, la cultura e la passione di una delle regioni più innovative e dinamiche del nostro Paese”.

“Tre monoposto – ha proseguito il Commissario dell’ACI - le cui livree, affiancate, danno vita al tricolore, e i volti di alcuni tra i piloti più attesi in griglia di partenza, tra i quali il nostro Andrea Kimi Antonelli. Il driver bolognese - nato nel vivaio dell’Automobile Club d’Italia che, in quanto Federazione italiana del motor-sport, ha tra i suoi scopi principali proprio quello di promuovere la crescita dei giovani talenti di casa nostra – pur essendo ancora all’inizio della propria avventura in Formula 1, sta ottenendo risultati davvero lusinghieri”.

“Legata al nome di Imola, però – ha concluso il Generale Del Sette – c’è anche la leggenda di Enzo Ferrari: le monoposto del Cavallino, infatti, sono uno tra i più formidabili veicoli promozionali per il nostro Paese. Come italiani, quindi, non possiamo che sperare in una grande prestazione delle vetture di Maranello, in un autodromo che si presenterà nella sua veste migliore e, ancora una volta, a spalti gremiti”.