Formula Uno, a Faenza teatro Masini gremito per “Racing Bulls F1 Talk”

Oltre cinquecento persone hanno riempito ieri sera il Teatro Masini di Faenza per assistere al talk ‘Racing Bulls F1 Talk – Da Faenza verso il futuro’, l’incontro è stato organizzato per presentare al pubblico le novità del Team di Formula 1 faentino della stagione 2026 e il percorso di innovazione e sostenibilità intrapreso dalla scuderia manfreda.

L’appuntamento, condotto dalla giornalista di Sky Sport F1 Mara Sangiorgio, dopo i saluti istituzionali, ha portato sul palco i volti e le competenze della squadra: Matteo Piraccini, direttore operativo, ha illustrato la visione e i valori della scuderia e il forte legame con il territorio; Matteo Spini, capo ingegnere di pista, ha raccontato le principali novità regolamentari e tecniche che attendono la nuova stagione, con monoposto più leggere, aerodinamica rivista e motori più sostenibili; Enrico Fastelli, direttore infrastrutture e progetti di sostenibilità, ha approfondito i temi ambientali e di integrazione territoriale; Ilaria Samorini ha presentato le opportunità di formazione e crescita professionale in Formula 1.

Spazio anche al punto di vista dei piloti, con l’intervento di Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1 e oggi commissario FIA, che ha condiviso esperienze e riflessioni sul mondo delle corse.

Davanti al teatro, in piazza Nenni, prima della serata, enorme curiosità per la monoposto della scuderia, esposta davanti all’ingresso del Masini dopo essere stata nei giorni scorsi nella Galleria della Molinella. L’auto ha richiamato centinaia di appassionati e curiosi, che, cellulari alla mano, hanno approfittato dell’occasione per una fotografia e per osservare da vicino il bolide della scuderia di Faenza.

La serata, curata dal Comune di Faenza, Unione della Romagna Faentina e IF Imola-Faenza con i partner Associazione ‘Città dei Motori’, Visa Cash App, Terre & Motori, Regione Emilia-Romagna e Visit Emilia-Romagna, organizzata nell’ambito del progetto ‘Faenza Città dei Motori’, ha confermato il legame tra la comunità faentina e il mondo della Formula 1, unendo passione, innovazione e attenzione al territorio.