Formula E, Misano scopre il nuovo mondo delle elettriche

Entra nel vivo il week-end del Misano E-Prix che segnerà il debutto del campionato mondiale Abb Fia Formula E al Misano World Circuit.

Il programma in pista si aprirà oggi con la sessione di prove libere per Rookie alle 14.30. I ventidue piloti ufficiali scenderanno in pista per le prove libere 1 alle 17. Per l’occasione, sarà possibile accedere gratuitamente alle tribune coperte.

Domani e domenica, il week-end di gara sarà caratterizzato da un doppio appuntamento: le prove libere 2 daranno il via al Round 6 alle 8, le qualifiche seguiranno alle 10:20 e lo spegnimento dei semafori del round 6 avverrà alle 15. La domenica (round 7) seguirà lo stesso programma di gara del sabato.

Al Misano E-Prix si presenta da capoclassifica Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche): il tedesco naturalizzato mauriziano ha soli due punti di vantaggio cu Nick Cassidy (Jaguar Racing). I primi cinque in classifica corrono in cinque squadre diverse: Porsche, Jaguar, Nissan, Andretti e Maserati.

Per quanto riguarda gli altri piloti, da seguire Edoardo Mortara di Mahindra Racing. Il pilota italo-svizzero-francese ci tiene a fare una buona gara davanti al pubblico di casa, soprattutto dopo la promettente performance di Tokyo. Occhi puntati anche su Mitch Evans, probabilmente il pilota di Formula E di maggior successo in Italia, che conta ben quattro vittorie a Roma. Insieme al suo attuale compagno di squadra Cassidy, Evans ha ottenuto una strabiliante doppietta all’E-Prix di Roma dello scorso anno e tenterà di riconfermarsi. Max Günther invece arriverà a Misano fresco di vittoria, con l’obiettivo di capitalizzare il suo ottimo stato di forma e di entusiasmare i tifosi con un’altra buona prestazione della sua Maserati sul suolo italiano. Nel frattempo, Oliver Rowland entra nel week-end di gara con l’obiettivo di estendere la sua impressionante striscia di podi, cercando di ottenere il quarto piazzamento consecutivo tra i primi tre.

I tagliandi per il Misano E-Prix sono in vendita sulla piattaforma TicketOne. Tutte le informazioni, compresi abbonamenti e riduzioni, sono disponibili sul sito web di Misano World Circuit.