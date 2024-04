Formula E, a Misano un week-end da 25mila spettatori, Wehrlein si aggiudica gara-2

Va in archivio il week-end di Formula E a Misano. Gara 2 oggi è stata vinta da Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche Formula E Team), seguito al traguardo da Jake Dennis (Andretti Formula E) e Nick Cassidy (Andretti Formula E), sul terzo gradino per soli cinque centesimi rispetto a Nico Muller (ABT Cupra Formula E Team).

Il vincitore pareva ormai Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) che proprio all’ultimo giro ha esaurito l’energia disponibile per la sua monoposto ed ha lasciato strada libera a Wehrlein.

Nel week-end si sono visti 25.000 appassionati alle due gare del Misano E-Prix del Campionato Mondiale di Formula E.

Obiettivi centrati, quindi, con la giornata di venerdì e i tanti giovani arrivati dalle scuole, anche loro protagonisti nella costruzione dell’inedita dimensione per la Formula E in Italia su circuito permanente e all’interno di un territorio che intorno alla tradizione nel motorsport ha creato un distretto come la Motor Valley, animato da 16.500 aziende con 16 miliardi di fatturato. Un evento che ha associato alla pista contenuti orientati alla sostenibilità e condivisi sul territorio in un fitto programma di eventi.

“L’Italia ha sempre accolto la Formula E a braccia aperte – il commento di Alberto Longo, Chief Championship Officer Co-Founder - e Misano non fa eccezione. La pista si trova nel cuore della Motor Valley italiana ed è celebre per la sua ricca storia nel motorsport e per i suoi appassionati entusiasti.

MWC ha strutture di prima classe e un tracciato che offre fantastiche opportunità di sorpasso e genera duelli serrati. I nostri eventi qui riflettono i nostri impegni condivisi, sia verso la sostenibilità ambientale che verso l’eccellenza nel motorsport. Continueremo a dare la massima priorità ad offrire un’esperienza di gara sicura e senza pari. Il nostro legame con l’Italia si rafforza, così come il profondo legame tra i nostri valori sportivi e la passione automobilistica del Paese”.

“Un bellissimo evento – aggiunge l’assessore al Turismo della Regione Emilia–Romagna, Andrea Corsini -, una novità per la nostra Regione, che impreziosisce ulteriormente il nostro calendario sportivo e rafforza il ruolo strategico del circuito di Misano come contenitore di grandi appuntamenti, importanti anche per le presenze turistiche che generano sul territorio. A ciò si aggiunge il valore importante che veicola la Formula E, perché affronta il tema della sostenibilità ambientale e dell’elettrico, una delle politiche centrali della nostra Regione in chiave di sviluppo sostenibile”.

“Abbiamo voluto con determinazione questa sfida organizzativa – dice Andrea Albani, managing director MWC - e il bilancio è di grande soddisfazione. La Formula E offre una proposta straordinariamente innovativa nel motorsport e il nostro circuito voleva salire a bordo di un viaggio nel futuro, che in breve avrà un riverbero sulla nostra quotidianità.

Tutto ciò che stiamo facendo in termini di sostenibilità, sia come territorio che qui a MWC, ha trovato potenti stimoli da questa esperienza. Ringrazio le istituzioni, i partners privati, le aziende del network MWC Square, le associazioni, il mondo della formazione e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. La Motor Valley s’è dimostrata un domicilio naturale per la Formula E”.